VIDEO Lewis Hamilton presenta il suo nuovo casco: “Nero come la livrea, Black Lives Matter”

Lewis Hamilton è sceso in pista al Red Bull Ring per disputare le prove libere del GP d’Austria 2020, prima tappa del Mondiale F1 2020. Il campionato è incominciato dopo la lunga sosta dovuta alla pandemia, l’alfiere della Mercedes ha sfoggiato il suo nuovo casco nero, lo stesso colore della livrea della macchina che appoggia la battaglia per la lotta contro il razzismo. Il sei volte Campione del Mondo ha presentato il suo casco: “Questo è il mio casco con una predominanza di nero. Normalmente la mia tuta è bianca e il casco va di conseguenza, ma ora abbiamo cambiato la livrea per sostenere la battaglia Black Lives Matter. Abbiamo la possibilità di parlare, io chiedo ai team di F1 di prendere le proprie responsabilità e di capire perché in tutto il mondo di sta lottando per l’uguaglianza“. Di seguito il VIDEO di Lewis Hamilton e del suo nuovo casco.

VIDEO LEWIS HAMILTON PRESENTA IL SUO NUOVO CASCO:







Loading...

Loading...

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI F1

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse