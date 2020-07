F1, verso le qualifiche: prima fila prenotata, la Ferrari si gioca il terzo posto con Racing Point e Red Bull

Obiettivo terza posizione della griglia per la Ferrari nel corso delle qualifiche di domani al Red Bull Ring? Per quanto visto nel corso del venerdì dedicato alle prove libere del Gran Premio d’Austria 2020 di Formula Uno sembra davvero che la prima fila sia una mera questione interna alla Mercedes, con Lewis Hamilton e Valtteri Bottas pronti a fare il vuoto, con tutti gli altri ad inseguire a debita distanza.

Oggettivamente il dominio messo in mostra nelle prime due sessioni odierne lascia ben poco a cui aggrapparsi per Ferrari, Red Bull e Racing Point che, a rigor di logica, andranno loro malgrado a giocarsi la seconda fila della prima griglia di partenza dell’anno. Chi la spunterà? Il mistero regna sovrano, dato che non è semplice trarre conclusioni sicure dopo le tre ore di lavoro odierno.

La Red Bull, per esempio, ha ampiamente deluso le aspettative, con Max Verstappen e Alexander Albon ben lontani dalla ottima impressione che avevano lasciato al Montmelò. In casa Ferrari, invece, tutto sembra essere rimasto a febbraio. La SF1000 dava poche garanzie a livello di giro secco e la conferma, purtroppo per Charles Leclerc e Sebastian Vettel è arriva puntuale oggi. La FP2, tuttavia, non ha dato garanzie al 100%, dato che il monegasco nel momento del suo giro veloce è stato rallentato in due occasioni dalle bandiere gialle, per cui non abbiamo visto il reale valore della Rossa.

Chi, invece, ha sorpreso (anche se fino ad un certo punto) è stata la Racing Point. La monoposto che appare la copia-carbone della W10 della Mercedes dell’anno scorso ha ribadito a tutti che quest’anno vuole stupire. Già lo si era visto al Montmelò, mentre oggi è arrivato il resto. Sergio Perez e Lance Stroll si sono dimostrati prontissimi a battagliare al livello dei migliori, mettendosi alle spalle sia Ferrari sia Red Bull.

Sarà così anche domani? Dalle ore 15.00 il Red Bull Ring metterà in palio la prima pole position del campionato. Il derby in casa Mercedes dovrebbe regalare la partenza al palo, mentre la Ferrari confida di poter trovare il guizzo giusto per, quantomeno, raggiungere la seconda fila. Il terzo posto, al momento, appare l’obiettivo massimo per la vettura con il Cavallino Rampante, oppure vivremo una sorpresa nel sabato pomeriggio austriaco?

