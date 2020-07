F1, GP Austria 2020: Alfa Romeo multata di 5000 euro per l’incidente di Raikkonen. Ruota fissata male

L’Alfa Romeo è stata multata di 5000 euro per non aver fissato correttamente la ruota anteriore destra sulla monoposto di Kimi Raikkonen durante il GP d’Austria 2020, prima tappa del Mondiale F1 andata in scena oggi al Red Bull Ring. Il finlandese si trovava in dodicesima posizione al momento dell’incidente (si stava percorrendo il 51° giro dei 71 previsti), lo pneumatico si è staccato pericolosamente dalla vettura e poteva generare delle conseguenze drammatiche se avesse colpito altre monoposto o un commissario di pista. Il Campione del Mondo 2007 si è ovviamente dovuto ritirare mentre il compagno di squadra Antonio Giovinazzi ha conquistato due punti grazie al nono posto conclusivo.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI F1

Loading...

Loading...

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse