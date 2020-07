F1, GP Austria 2020: Ferrari, obiettivo podio. Mercedes lontana, ma sfida aperta con Racing Point e Red Bull

La Ferrari cercherà di lottare per salire sul podio in occasione del GP d’Austria 2020, prima tappa del Mondiale F1 che va in scena al Red Bull Ring. Le Rosse non hanno incantato durante le prove libere del venerdì, apparendo decisamente lontane rispetto all’inarrivabile Mercedes: le ex Frecce d’Argento (correranno con la livrea di colore nero per l’intera stagione) hanno dimostrato una velocità pazzesca sul giro secco e sono parse estremamente solide sul passo gara, Lewis Hamilton e Valtteri Bottas hanno palesato una marcia in più rispetto all’intera concorrenza e appaiono oggettivamente inavvicinabili. Le Rosse viste durante questa giornata di apertura a Zeltweg non hanno il potenziale per battagliare alla pari con i Campioni del Mondo, pensare di puntare alla vittoria è utopistico: si credeva che fosse impossibile già a motori spenti, dopo tre ore in pista la situazione non è cambiata più di tanto.

Sebastian Vettel ha fatto meglio di Charles Leclerc nel complesso, il tedesco è in polemica con la scuderia perché non gli è stato offerto il rinnovo di contratto ma comunque ha fatto vedere ancora il suo valore quando sale su una monoposto (quarto a sei decimi da Hamilton nella sessione pomeridiana) mentre il monegasco è stato ostacolato da un paio di bandiere gialle nel suo tentativo veloce nella FP2 e ha chiuso in nona posizione, a tre decimi dal compagno di squadra e a otto centesimi da Max Verstappen. La Ferrari dovrà verosimilmente guardare col binocolo le Mercedes (sperando di raggiungerle in Ungheria a fine mese, quando arriveranno i nuovi pacchetti di sviluppo), nel frattempo dovrà cercare di correre in difesa e provare ad acciuffare un podio che sarebbe oro colato visti i tempi che corrono.

Quali sono gli avversari principali del Cavallino Rampante? Max Verstappen è il rivale più temibile, almeno sulla carta: l’olandese ha vinto gli ultimi due Gran Premi a Zeltweg, anche se oggi si è nascosto con la Red Bull ed è parso un po’ sottotono. Attenzione alla Racing Point che ha davvero impressionato sia sul giro secco che sul passo gara: la già ribattezzata “Mercedes in rosa”, viste le somiglianze con la vettura anglo-tedesca della passata stagione, potrebbe essere davvero l’outsider non soltanto di questo weekend ma anche dell’intero Mondiale, Sergio Perez e Lance Stroll stanno incominciando a sognare in grande e la Ferrari dovrà prendere con le pinze questo rivale cresciuto in maniera esponenziale negli ultimi mesi.

Foto: Lapresse