Programma F1, orari e tv GP Stiria 2020: palinsesto Sky e TV8 10-12 luglio

Pochi giorni di attesa e sarà di nuovo tempo di tornare in pista per la Formula 1, di scena per il secondo weekend di fila al Red Bull Ring di Spielberg per il Gran Premio di Stiria 2020, secondo round stagionale del Mondiale di F1. Il programma del fine settimana si aprirà giovedì con la consueta conferenza stampa piloti, mentre a partire da venerdì mattina comincerà l’attività in pista con le prove libere fino ad arrivare all’appuntamento domenicale con la corsa. Mercedes parte favorita alla luce del vantaggio tecnico evidenziato sul tracciato austriaco, ma la Red Bull proverà in tutti i modi a riscattarsi dopo il doppio zero messo a referto al debutto. Si profila un altro fine settimana in salita per la Ferrari, chiamata a limitare i danni in attesa dei nuovi importanti aggiornamenti da portare in Ungheria.

PROGRAMMA F1 GP STIRIA 2020

Il Gran Premio di Stiria 2020, secondo round del Mondiale di F1, sarà trasmesso integralmente (a partire dalle libere del venerdì) in diretta tv su Sky Sport F1 ed in diretta streaming su Sky Go e NowTv, mentre su TV8 sarà possibile seguire in chiaro qualifiche e gara in differita. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta di tutte le sessioni della tre giorni stiriana con aggiornamenti in tempo reale per non perdere neanche un momento dello spettacolo della F1. Di seguito la programmazione televisiva completa del weekend a Spielberg:

La programmazione di SKY Sport F1

Venerdì 10 luglio

ore 9.35-10.20, F3, Prove libere 1, diretta

ore 11.00-12.30, F1, Prove libere 1, diretta

ore 12.55-13.40, F2, Prove libere, diretta

ore 14.05-14.35, F3, Qualifiche, diretta

ore 15.00-16.30, F1, Prove libere 2, diretta

ore 17.00-17.30, F2, Qualifiche, diretta

ore 21.00 e 24.00, F1, Prove libere 2, repliche

Sabato 11 luglio

ore 10.25-11.05, F3, Gara 1, diretta

ore 12.00-13.00, F1, Prove libere 3, diretta

ore 15.00, F1, Qualifiche, diretta

ore 16.45-17.45, F2, Gara 1, diretta

ore 18.15, 20.30 e 24.00, F1, Qualifiche, repliche

ore 22.15, F2, Gara 1, replica

Domenica 12 luglio (diretta gara F1 anche su SKY Sport Uno)

ore 9.45-10.25, F3, Gara 2, diretta

ore 11.10-11.55, F2, Gara 2, diretta

ore 15.10, F1, Gara, diretta

ore 18.00, F2, Gara 2, replica

ore 19.30 e 22.30, F1, Gara, sintesi

La programmazione di TV8

Sabato 11 luglio

ore 18.00, F1, Qualifiche, differita

Domenica 12 luglio

ore 18.10, F1, Gara, differita

erik.nicolaysen@oasport.it

Foto: Lapresse