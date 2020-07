F1, GP Austria 2020: la nuova griglia di partenza dopo la non sanzione a Hamilton. Ferrari nelle retrovie

Lewis Hamilton non è stato penalizzato al termine delle qualifiche del GP d’Austria 2020, prima tappa del Mondiale F1 che va in scena al Red Bull Ring. Il Campione del Mondo era stato convocato dai commissari per una presunta doppia infrazione ma, dopo essere stato ascoltato, è stato graziato e così non cambia la griglia di partenza della gara in programma domenica 5 luglio (ore 15.10). Il britannico scatterà in seconda posizione, accanto al compagno di squadra Valtteri Bottas, per una prima fila tutta Mercedes.

Max Verstappen partirà con le gomme medie dalla terza piazzola, l’olandese cercherà il colpo di mano con la sua Red Bull. Ottimo quarto posto per Lando Norris con la McLaren, mentre in terza fila vedremo l’altra Red Bull di Alexander Albon e la Racing Point di Sergio Perez. Deludentissimo settimo posto per Charles Leclerc con la Ferrari, il monegasco dovrà cercare la rimonta dalla quarta fila affiancato dal futuro compagno di squadra Carlos Sainz (McLaren). Peggio è andata all’altra Ferrari di Sebastian Vettel, addirittura undicesimo alle spalle di Lance Stroll (Racing Point) e Daniel Ricciardo (Renault). Di seguito la griglia di partenza del GP d’Austria 2020 e i risultati delle qualifiche della prima tappa del Mondiale F1 2020.

GRIGLIA PARTENZA GP AUSTRIA F1 2020

1. Valtteri Bottas (Mercedes) 1:02.939

2. Lewis Hamilton (Mercedes) +0.012

3. Max Verstappen (Red Bull) +0.538

4. Lando Norris (McLaren) +0.687

5. Alexander Albon (Red Bull) +0.929

6. Sergio Perez (Racing Point) +0.929

7. Charles Leclerc (Ferrari) +0.984

8. Carlos Sainz (McLaren) +1.032

9. Lance Stroll (Racing Point) +1.090

10. Daniel Ricciardo (Renault) +1.300

11. Sebastian Vettel (Ferrari)

12. Pierre Gasly (Alpha Tauri)

13. Daniil Kvyat (Alpha Tauri)

14. Esteban Ocon (Renault)

15. Romain Grosjean (Haas)

16. Kevin Magnussen (Haas)

17. George Russell (Williams)

18. Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo)

19. Kimi Raikkonen (Alfa Romeo)

20. Nicholas Latifi (Williams)

