F1, Chris Horner: “Chiesti chiarimenti sul DAS della Mercedes, abbiamo fatto domande alla FIA”

Il Mondiale F1 2020 è ufficialmente incominciato, oggi si sono disputate le prove libere del GP d’Austria sul circuito di Zeltweg e le polemiche non sono mancate dopo la lunga sosta forzata dovuta alla pandemia. Sotto i riflettori c’è infatti il DAS, il nuovo sistema studiato dalla Mercedes, già presentato durante i test invernali di Barcellona e già ammesso dalla FIA. La Red Bull, però, ritiene illegale questa soluzione e ha chiesto ulteriori chiarimenti, come ha affermato il team principal Chris Horner ai microfoni di Sky.

La scuderia austriaca, sulla carta grande avversaria delle Frecce d’Argento e favorita per il successo in Stiria con Max Verstappen, si è espressa per bocca del suo ingegnere di riferimento: “Abbiamo richiesto un chiarimento e abbiamo sollevato alcune domande in merito alla FIA“. La Red Bull potrebbe utilizzare un sistema simile al DAS?: “Dipende da ciò che effettivamente fa e da cosa permette di ottenere. Ogni cosa deve guadagnarsi il suo posto sulla monoposto, è un sistema intelligente ed ingegnoso. Ma queste regole sono così complesse che bisogna semplicemente capire in quale parte delle norme si inserisce”.

Foto: Shutterstock