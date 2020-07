Daniel Ricciardo, GP Austria 2020: “Questa gara ci ha ricordato cos’è la F1, peccato il ritiro precoce”

Daniel Ricciardo non è riuscito a concludere il GP d’Austria 2020, prima tappa del Mondiale F1 andata in scena oggi al Red Bull Ring. L’australiano, scattato dalla decima posizione, sperava di poter disputare una buona gara e di portare a casa dei punti pesanti ma purtroppo è stato tradito dai problemi di affidabilità della sua Renault, che lo ha lasciato a piedi nelle fasi iniziali del Gran Premio.

Daniel Ricciardo ha dovuto assistere da lontano alla buona prova del compagno di squadra Esteban Ocon (ottavo) e ha commentato così la sua gara: “Quello che è successo oggi è un promemoria di come può essere la F1. Che peccato ritirarsi così presto ma abbiamo avuto un problema di raffreddamento e abbiamo dovuto fermare la macchina per precauzione prima di fare ulteriori anni. Ci sono comunque aspetti positivi in questo weekend: il nostro ritmo con poco carburante sembrava forte mentre dobbiamo lavorare di più con tanto carburante a bordo. Positivo che abbiamo una nuova possibilità settimana prossima, impareremo e guarderemo avanti“.

Loading...

Loading...

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI F1

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse