F1, Fernando Alonso firma con Renault per il 2021? Tutti gli scenari, spagnolo verso il rientro

Il mercato piloti della F1 potrebbe accendersi nel corso di questa settimana, sotto i riflettori ci sarebbe il sedile della Renault che verrà lasciato libero da Daniel Ricciardo a partire dal 2021. L’australiano si trasferirà in McLaren, prendendo il posto di Carlos Sainz trasferitosi alla Ferrari per rimpiazzare Sebastian Vettel (il tedesco è ancora disoccupato in vista della prossima stagione). Il nome più chiacchierato è quello di Fernando Alonso, due volte Campione del Mondo proprio con la scuderia francese nel 2005 e nel 2006.

A confermare la trattativa è stato il team principal Cyril Abiteboul durante la conferenza stampa del GP d’Austria 2020, tappa inaugurale del Mondiale andata in scena nel weekend al Red Bull Ring. Lo spagnolo ha lasciato il Circus al termine del 2018 con la McLaren, poi ha vinto la 24 Ore di Le Mans e ha partecipato alla Dakar, tra poche settimane lo vedremo all’opera alla 500 Miglia di Indianapolis dove cercherà di vincere per completare la Tripla Corona e il prossimo anno potrebbe ritornare nella massima categoria automobilistica a 39 anni (spegnerà le candeline il prossimo 29 luglio).

L’annuncio da parte della Renault dovrebbe arrivare entro la giornata di mercoledì, Fernando Alonso affiancherebbe Esteban Ocon (ottavo nella gara di ieri). Non circolano nomi concreti come alternative all’asturiano. Se davvero approderà in Renault, allora Sebastian Vettel rimarrebbe senza valide alternative per il futuro visto che Mercedes e McLaren hanno confermato i propri piloti per il prossimo anno: per il tedesco ci sarebbe l’ipotesi del ritiro o di un contratto con Aston Martin (attuale Racing Point).

Foto: Laprese