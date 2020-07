VIDEO F1, GP Austria 2020: highlights e sintesi prove libere. Ferrari all’inseguimento

Il Mondiale F1 2020 è ufficialmente incominciato con le prove libere del GP d’Austria 2020, i motori si sono accesi al Red Bull Ring dopo la lunga sosta forzata dovuta alla pandemia. Le Mercedes hanno giganteggiato in lungo e in largo sul circuito di Zeltweg: Lewis Hamilton ha dominato entrambe le sessioni rifilando un paio di decimi al compagno di squadra Valtteri Bottas. La Ferrari si trova costretta a inseguire fin da subito: le Rosse sono apparse sottotono, Sebastian Vettel ha concluso in quarta posizione nella FP2 a sei decimi di distacco dal Campione del Mondo mentre Charles Leclerc ha faticato a timbrare il tempo ed è nono nel pomeriggio a quasi un secondo. Si è nascosta anche la Red Bull, Max Verstappen è soltanto ottavo nella sessione pomeridiana. Di seguito il VIDEO con gli highlights e la sintesi delle prove libere del GP d’Austria 2020, prima tappa del Mondiale F1.

Foto: Lapresse