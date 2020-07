F1, GP Austria 2020: respinto il reclamo della Red Bull, DAS legale

Nessuna sorpresa e nella notte è arrivata la conferma a Spielberg (Austria), sede del primo round del Mondiale 2020 di F1: il panel dei commissari tecnici (tra cui anche l’italiano Vitantonio Liuzzi), ha respinto il reclamo Red Bull e ha confermato quanto la FIA aveva già stabilito a febbraio, ovvero il DAS adottato dalla Mercedes è legale e la squadra potrà sfruttarlo come meglio crede, anche se questa soluzione sarà vietata l’anno venturo da regolamento.

Il team di Milton Keynes aveva atteso il termine delle prove libere 2 prima di muoversi e rivolgersi agli steward. Secondo la scuderia anglo-austriaca, il sistema introdotto dalla Mercedes di modificare la convergenza delle ruote anteriori e quindi di aumentare le temperature delle gomme sull’avantreno avrebbe violato gli articoli 3.8 e 10.2.3 delle norme tecniche. I commissari, di fatto, hanno dato ragione al team di Brackley e quindi il Dual Axis Steering system sarà sicuramente un’arma in più per Lewis Hamilton e Valtteri Bottas in vista delle qualifiche e dalla gara.

Foto: LaPresse