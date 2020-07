F1, calendario Mondiale 2020: date, programma, orari, tv, streaming

In attesa di scoprire la composizione della seconda e ultima parte della stagione, comincia domani a Zeltweg con le prime prove libere ufficiali il Campionato Mondiale di Formula 1 2020. Una manifestazione che sarebbe dovuta iniziare oltre tre mesi fa in Australia e che invece ha dovuto attendere fino a luglio per aprire i battenti (ma senza pubblico, per il momento) a causa delle conseguenze provocate dal Covid-19. Si parte dunque questo fine settimana al Red Bull Ring di Spielberg con il Gran Premio d’Austria, primo degli otto round ufficializzati da Liberty Media come prima parte del campionato.

Il tracciato austriaco sarà sede anche del Gran Premio di Stiria dal 10 al 12 luglio per un doppio appuntamento inedito nella storia recente della Formula 1. Previste due gare consecutive anche a Silverstone, in Gran Bretagna, nei primi due weekend di agosto, mentre le altre tappe si svolgeranno in Ungheria (19 luglio), Spagna (16 agosto), Belgio (30 agosto) e Italia (6 settembre), sulla magica pista di Monza. Tutto il Mondiale sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport F1 ed in diretta streaming su Sky Go e NowTv, mentre sarà possibile seguire in chiaro su TV8 qualifiche e gare in differita (per il Gran Premio d’Italia è prevista la diretta). Di seguito il calendario provvisorio ufficiale del Campionato del Mondo di Formula 1 2020:

CALENDARIO UFFICIALE MONDIALE F1 2020 (PRIME OTTO GARE)

GP Austria – 5 luglio, ore 15.10 (diretta Sky Sport ed in differita su TV8 alle 18.00)

GP Stiria – 12 luglio, ore 15.10 (diretta Sky Sport ed in differita su TV8 alle 18.00)

GP Ungheria – 19 luglio, ore 15.10 (diretta Sky Sport ed in differita su TV8 alle 18.00)

GP Gran Bretagna – 2 agosto, ore 16.10 (diretta Sky Sport ed in differita su TV8 alle 19.00)

GP 70° Anniversario – 9 agosto, ore 16.10 (diretta Sky Sport ed in differita su TV8 alle 19.00)

GP Spagna – 16 agosto, ore 15.10 (diretta Sky Sport ed in differita su TV8 alle 18.00)

GP Belgio – 30 agosto, ore 15.10 (diretta Sky Sport ed in differita su TV8 alle 18.00)

GP Italia Monza – 6 settembre, ore 15.10 (diretta Sky Sport e TV8)

