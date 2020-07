Carlos Sainz, GP Austria 2020 F1: “Una buona giornata. Ho avuto difficoltà con i dissuasori”

Carlos Sainz ha incominciato la sua ultima stagione al volante della McLaren, dal prossimo anno sarà infatti un pilota della Ferrari. Lo spagnolo ha ottenuto un buon tempo nelle prove libere 1 del GP d’Austria mentre ha faticato di più sul giro secco nella sessione pomeridiana, dando comunque l’impressione di avere un passo interessante. Il figlio d’arte ha analizzato il suo venerdì ai microfoni di Sky: “Per noi è stata una buona giornata. È andato tutto bene anche dal punto di vista fisico. Non ho faticato più di tanto. Mi aspettavo fosse molto peggio di come invece è stato. Per il team è stata una giornata positiva. Nelle libere 1 siamo riusciti a fare tanti giri e la macchina mi piaceva già molto. Era ben bilanciata, così come lo era quando finimmo i test invernali di Barcellona”.

Il madrileno ha proseguito: “Non sapevamo dove fossimo rispetto agli altri. Nelle Libere 2, invece, abbiamo trovato qualche difficoltà con i dissuasori. In uno di quelli ho danneggiato la mia ala anteriore, ma il passo gara è stato comunque buono sebbene non sia stato quello che avrei potuto fare. Non sono riuscito a far vedere il nostro vero passo. Ma la cosa che conta è che siamo in lotta per posizioni importanti. Quando ho letto la notizia legata ai cordoli, tolti in Curva 9 e 10, ho poi potuto constatare nella passeggiata in pista di ieri che alcuni erano rimasti. E questi sono molto pericolosi, perché danneggiano le vetture molto di più rispetto alla ghiaia, all’erba. Secondo me dovremmo modificarli o toglierli tutti. Mi chiedo solo perché ne abbiano tolti alcuni“.

Loading...

Loading...

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI F1

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse