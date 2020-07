F1, Sebastian Vettel può tornare alla Red Bull? Helmut Marko: “Tutto è possibile”. Nuovi scenari per il tedesco

È possibile un clamoroso ritorno di Sebastian Vettel alla Red Bull? Questo è uno dei grossi temi del mercato di Formula Uno, quando il Mondiale è appena incominciato e la stagione sta per entrare nel vivo (nel weekend andrà in scena la seconda gara dell’anno in Austria). Il tedesco chiuderà il 2020 al volante della Ferrari da separato in casa, ma ancora non si sa quale sarà il suo futuro nel Circus visto che la Scuderia di Maranello non gli ha rinnovato il contratto. Mercedes e McLaren hanno confermato i propri piloti, la Renault punterà su Fernando Alonso e anche le porte della Red Bull sembravano chiuse ma ecco che qualcosa sembra smuoversi.

Helmut Marko, uomo di punta della Red Bull, ne ha parlato a F1insider.com: “Al momento abbiamo contratti con Verstappen e con Albon, ma in F1 tutto può cambiare”. Max Verstappen è il leader indiscusso della scuderia austriaca e sembra difficile che gli venga affiancato un quattro volte Campione del Mondo ma l’ipotesi non è totalmente scartare. Vettel è rimasto in ottimi rapporti con la Red Bull, compagine con cui ha vinto i quattro titoli iridati. Secondo le indiscrezioni, Verstappen sembra avere aperto all’arrivo del teutonico in Red Bull e il ritorno del figliol prodigo stuzzica la fantasia del team principal Chris Horner. Confermare il mansueto Alexander Albon sarebbe più semplice per tutti ma… Altre ipotesi per Sebastian Vettel? L’unica concreta sarebbe quella dell’Aston Martin (sostituirà la Racing Point)

Loading...

Loading...

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI F1

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse