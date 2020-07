F1, si correrà in Gran Bretagna: confermate le 2 gare, tolto l’obbligo di quarantena

Silverstone ospiterà due Gran Premi di F1 nelle prossime settimane: ora è davvero ufficiale. Il GP di Gran Bretagna (31 luglio-2 agosto) e il GP del 70° Anniversario (7-9 agosto) erano già stati messi in calendario da Liberty Media, ora arriva una mano importante dal Governo guidato da Boris Johnson, visto che ogni membro del Cirus sarà esentato dall’obbligo di quarantena, attualmente riservato a tutti i viaggiatori che entrano nel Paese. La misura predisposta per tenere sotto controllo la pandemia non interesserà i piloti e tutti gli uomini del paddock.

Il doppio evento andrà in scena a porte chiuse. La F1 ha ufficialmente ringraziato le autorità attraverso un comunicato: “Siamo molto grati al Govern britannico e al segretario di Stato per la cultura Oliver Dowden, per il loro continuo impegno e per il loro approccio ragionevole. Il Governo non solo ha contribuito a garantire che i tifosi possano godersi la F1 in questa stagione, ma ha anche protetto migliaia di posti di lavoro“.

Loading...

Loading...

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI F1

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse