LIVE F1, GP Stiria 2020 in DIRETTA: i piloti parleranno in Austria, futuro lontano dal Circus per Vettel?

Il gap della Ferrari da Red Bull e Mercedes è preoccupante. Ma a quanto ammonta nello specifico? Scopritelo nell’articolo di seguito.

16.52 Grazie per averci seguito, ma rimanete su OA Sport: troverete cronaca, analisi, classifiche, approfondimenti, video, dichiarazioni, pagelle e tantissimo altro! Fino a notte fonda! Un saluto sportivo!

16.51 La Ferrari al momento non ha una grande macchina, ma ha un grandissimo pilota: Charles Leclerc. Quando vedrete i sorpassi, rimarrete estasiati!

16.50 Lando Norris ha conquistato il punto di bonus per il giro veloce.

16.48 La Ferrari ha sofferto per tutta la gara, con un passo lentissimo. Poi le safety-car nel finale hanno offerto una chance. Leclerc ha montato un treno di gomme medie nuove. Ha cambiato passo, compiendo due meravigliosi sorpassi ai danni di Norris e Perez. Poi la penalità a Hamilton ha regalato un secondo posto insperato alla vigilia. La Ferrari ha limitato alla grande i danni. Primo podio in carriera per Norris con la McLaren, che ha beffato Hamilton per meno di due decimi!

16.46 La classifica finale di un folle GP d’Austria 2020:

1 Valtteri BOTTAS MercedesL

2 Charles LECLERC Ferrari +2.700 3

3 Lando NORRIS McLaren +5.491 3

4 Lewis HAMILTON Mercedes +5.689 2

5 Carlos SAINZ McLaren +8.903 3

6 Sergio PEREZ Racing Point +15.092 2

7 Pierre GASLY AlphaTauri +16.682 2

8 Esteban OCON Renault +17.456 2

9 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing +21.146 3

10 Sebastian VETTEL Ferrari +24.545 3

11 Nicholas LATIFI Williams +31.650 3

12 Daniil KVYAT AlphaTauri — 3

13 Alexander ALBON Red Bull Racing — 3

14 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing — 2

15 George RUSSELL Williams — 1

71° giro/71 BOTTAS VINCE IL GP D’AUSTRIA! Hamilton secondo all’arrivo, ma è fuori dal podio a causa dei 5 secondi di penalità! Un magnifico Charles Leclerc chiude secondo, Lando Norris terzo con la McLaren! E’ successo di tutto! 4° Hamilton, 9° Giovinazzi, 10° Vettel!

71° giro/71 Inizia l’ultimo giro, Giovinazzi si riprende nuovamente la posizione su Vettel, è nono!

70° giro/71 Bottas davanti, Hamilton a 7 decimi, Leclerc a 2″8. Ma ricordiamo che Hamilton deve scontare 5 secondi di penalità dopo l’incidente con Albon!

69° giro/71 Vettel scavalca Giovinazzi e si riprende la decima posizione. Bottas in difficoltà, Hamilton lo riprende. Finale allucinante! Foratura per Kvyat!

69° giro/71 Contatto anche tra Norris e Perez! E’ una battaglia furibonda!

69° giro/71 LECLERC VA A RIPRENDERE HAMILTOOOOOOOOOOON!!! Problemi di surriscaldamento per le Mercedes!

68° giro/71 5 SECONDI DI PENALITA’ ANCHE PER PEREZ! Superata la velocità massima in pit-lane. Ora si ritira per davvero Albon, si ferma.

67° giro/71 Bottas davanti con 1″9 su Hamilton e 2″4 su uno stratosferico Leclerc! Poi Perez, Norris, Sainz. 12° Vettel, scavalcato anche da Albon, che nel frattempo era riuscito a ripartire dopo l’incidente con Hamilton.

66° GIRO/71 5 SECONDI DI PENALITA’ PER HAMILTON PER L’INCIDENTE CON ALBON! LECLERC VIRTUALMENTE SECONDO!

66° giro/71 SIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!! MAGISTRALEEEEEEEEEEEEEEEEEE!!! PAZZESCOOOOOOOOOOOO!!! Sorpasso allucinante di Leclerc su Perez. L’ha infilato all’interno, MAGNIFICOOOOOOOOOOO!!!

65° giro/71 GIRO VELOCE DI LECLERC, SI E’ SVEGLIATA LA FERRARI, PAZZESCO! Leclerc a 6 decimi da Perez, crede nel podio! Intanto Giovinazzi supera Vettel ed è 10°. Sta succedendo di tutto!

64° giro/71 SIIIIIII!! CHE SORPASSOOOOOOOOOOO!!! LECLEEEEERC!! Un capolavoro, staccata all’esterno su Norris. E’ quarto e ora va a caccia di un podio insperato!

63° giro/71 Giro veloce di Sainz, che sta andando a riprendere Leclerc, che però attacca Norris.

62° giro/71 Sotto investigazione il contatto tra Albon e Verstappen. Dunque Bottas davanti, poi Hamilton, Perez, Norris e Leclerc che agguanta la top5 grazie ai ritiri altrui. 10° Vettel, che entra in zona punti.

61° giro/71 INCIDENTE ALBON-HAMILTON! L’inglese della Red Bull attacca all’esterno il campione del mondo! I due si toccano e a farne le spese è la Red Bull, che chiude con un doppio ritiro!

61° giro/71 Si riparte! Ultimi 10 giri!

60° giro/71 La situazione. Solo 13 piloti rimasti in gara. Perez ha ceduto la posizione ad Albon, perché quest’ultimo era davanti all’ingresso della safety-car.

1 Valtteri BOTTAS Mercedes LEADER 2

2 Lewis HAMILTON Mercedes +1.244 2

3 Alexander ALBON Red Bull Racing +2.534 3

4 Sergio PEREZ Racing Point +3.845 2

5 Lando NORRIS McLaren +6.590 3

6 Charles LECLERC Ferrari +9.699 3

7 Pierre GASLY AlphaTauri +11.532 2

8 Carlos SAINZ McLaren +9.491 3

9 Esteban OCON Renault +10.203 2

10 Daniil KVYAT AlphaTauri +12.042 3

11 Sebastian VETTEL Ferrari +12.991 3

12 Nicholas LATIFI Williams +13.956 3

13 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing +15.067 3

59° giro/71 Tutto fermo in attesa di pulire la pista dopo l’incidente di Raikkonen.

58° giro/71 L’incidente di Kimi Raikkonen.

LAP 55/71 Drama at the restart as Raikkonen’s front right wheel comes off, and the Safety Car is redeployed immediately 😵#AustrianGP 🇦🇹 #F1 pic.twitter.com/LyTd7SoDcb — Formula 1 (@F1) July 5, 2020

57° giro/71 La situazione della Ferrari. 6° Leclerc, 11° Vettel. Gara anonima a dir poco per la SF1000…

56° giro/71 Posizioni invariate.

55° giro/71 TERZA SAFETY-CAR! Kimi Raikkonen va a sbattere contro le barriere! Ha perso la gomma destra anteriore, che era stata fissata male.

55° giro/71 Si riparte!

54° giro/71 La classifica aggiornata.

1 Valtteri BOTTAS Mercedes LEADER 1

2 Lewis HAMILTON Mercedes +0.958 1

3 Sergio PEREZ Racing Point +1.834 1

4 Alexander ALBON Red Bull Racing +2.718 2

5 Lando NORRIS McLaren +3.504 2

6 Charles LECLERC Ferrari +5.291 2

7 Pierre GASLY AlphaTauri +7.537 1

8 Esteban OCON Renault +9.418 1

9 Carlos SAINZ McLaren +10.098 2

10 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing +11.023 1

11 Daniil KVYAT AlphaTauri +13.798 2

12 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing +15.663 2

13 Sebastian VETTEL Ferrari +16.072 2

14 Nicholas LATIFI Williams +18.395 2

53° giro/71 Sainz rientra adesso per il pit-stop. Albon ha montato le soft, Norris, Sainz e Leclerc le medie, Vettel ha le soft.

52° giro/71 Pit-stop per Albon, Norris, Leclerc. Non si fermano invece le Mercedes, Perez e Sainz.

51° giro/71 La Williams toglie l’imbarazzo alla Ferrari: va in fumo il motore di Russell. Safety-car.

49° giro/71 Alza il piede Hamilton, 1″7 da Bottas. Perez crede ancora nel podio, resta a 2″2 da Albon.

48° giro/71 Vettel agghiacciante, continua a rimanere alle spalle della Williams di Russell…

47° giro/71 Team-radio della Mercedes da parte di Allison a Hamilton: “Abbiamo un problema con le temperature“. Un chiaro invito a non rimanere eccessivamente vicino a Bottas…

46° giro/71 Prosegue il duello tra Bottas e Hamilton, ora però il gap è di 1″2.

45° giro/71 Raikkonen supera Russell. Ora l’inglese della Williams vede Vettel alle sue spalle. Va detto che la Ferrari è in parte danneggiata dopo il contatto sciagurato con Sainz.

44° giro/71 Le Mercedes stanno facendo una gara a parte. Albon, che è terzo, paga 9 secondi. Perez a 11″, Norris a 14″5, Leclerc a 16″8, Sainz a 19″2.

43° giro/71 Hamilton vicinissimo a Bottas, sguardi preoccupati al box Mercedes.

43° giro/71 La Ferrari paga un secondo al giro dalle Mercedes…E Vettel non riesce nemmeno a superare l’Alfa Romeo di Raikkonen…

42° giro/71 Hamilton è quasi in scia a Bottas, a breve l’attacco?

41° giro/71 Vettel ha scavalcato Grosjean ed è 14°. Ora davanti a lui Raikkonen, Russell e Giovinazzi.

40° giro/71 Hamilton a 8 decimi da Hottas. Non può rimanere troppo a lungo così vicino al compagno per non usurare le gomme.

39° giro/71 La classifica aggiornata:

1 Valtteri BOTTAS Mercedes LEADER 1

2 Lewis HAMILTON Mercedes +1.072 1

3 Alexander ALBON Red Bull Racing +5.956 1

4 Sergio PEREZ Racing Point +8.342 1

5 Lando NORRIS McLaren +11.022 1

6 Charles LECLERC Ferrari +12.417 1

7 Carlos SAINZ McLaren +13.801 1

8 Pierre GASLY AlphaTauri +17.500 1

9 Daniil KVYAT AlphaTauri +20.888 1

10 Esteban OCON Renault +21.644 1

11 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing +22.202 1

12 George RUSSELL Williams +23.190 1

13 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing +24.053 1

14 Sebastian VETTEL Ferrari +26.658 1

15 Romain GROSJEAN Haas F1 Team +30.341 1

16 Nicholas LATIFI Williams +41.293 1

38° giro/71 Hamilton non vuole regalare la vittoria a Bottas, anzi…Il gap resta di mezzo secondo.

37° giro/71 Mercedes di un altro pianeta, solo Verstappen sembrava potersela giocare, ma è finito KO per un problema al cambio. Leclerc non riesce a scavalcare Norris e alle sue spalle deve guardarsi all’altra McLaren di Sainz, suo futuro compagno di team.

36° giro/71 Vettel è ripartito, ma è 15° e non riesce a sbarazzarsi di Grosjean! Leclerc alle spalle di Norris, ma la Ferrari è troppo lenta in rettilineo e non riesce a scavalcare l’inglese.

35° giro/71 Bottas e Hamilton separati da appena mezzo secondo. A 4″5 Albon, a 5″8 Perez, poi Norris, Leclerc e Sainz.

34° giro/71 Curioso che l’incidente sia avvenuto tra Vettel e Sainz. L’attuale pilota della Ferrari ed il suo successore dal 2021…Intanto i commissari fanno sapere che non verranno presi provvedimenti.

33° giro/71 RACING POINT! Sorpasso all’esterno di Perez su Norris! Motore incredibile per il team britannico. Il messicano è quarto.

33° giro/71 Bottas non ha avuto problemi in fase di ripartenza ed ora ha 1″3 di vantaggio sul compagno di squadra,

32° giro/71 Vettel è precipitato in 15ma posizione, ala anteriore danneggiata per la Ferrari. Una manovra senza senso per il tedesco.

31° giro/71 FRITTATA FERRARI! Sainz attacca Leclerc, che resiste. Vettel allora prova ad infilare lo spagnolo con una staccata suicida. I due si toccano ed il tedesco va in testacorda. Una manovra assurda!

30° giro/71 La safety-car rientra ai box, si riparte!

30° giro/71 Ancora in pista la safety-car. Alla ripartenza Hamilton potrebbe attaccare Bottas…

29° giro/71 Gruppo ricompattato. Bottas in testa, poi Hamilton, Albon, Norris, Perez, Leclerc, Sainz, Vettel, Gasly e Kvyat.

27° giro/71 SAFETY-CAR in pista dopo il ritiro di Magnussen! Doppio pit-stop per la Mercedes.

26° giro/71 Hamilton ha il sangue agli occhi. Appena 2″8 da Bottas. Sta volando, vedremo se vi sarà battaglia tra compagni di squadra.

26° giro/71 Contatto tra Magnussen ed Ocon. A farne le spese è il danese.

25° giro/71 Bottas perde tempo nel doppiaggio di Latifi, Hamilton piomba a 3″5….

25° giro/71 Si alzano i tempi della Ferrari, sia Leclerc sia Vettel in difficoltà con le gomme. Perdono terreno rispettivamente da Perez e Sainz.

24° giro/71 La classifica aggiornata:

1 Valtteri BOTTAS Mercedes LEADER – –

2 Lewis HAMILTON Mercedes +5.280 – –

3 Alexander ALBON Red Bull Racing +16.540 – –

4 Lando NORRIS McLaren +20.450 – –

5 Sergio PEREZ Racing Point +23.519 – –

6 Charles LECLERC Ferrari +25.849 – –

7 Carlos SAINZ McLaren +27.742 – –

8 Sebastian VETTEL Ferrari +36.785 – –

9 Pierre GASLY AlphaTauri +42.689 – –

10 Daniil KVYAT AlphaTauri +45.606 – –

11 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team +51.208 – –

12 Esteban OCON Renault +51.943 – –

13 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing +52.878 – –

14 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing +55.173 – –

15 George RUSSELL Williams +59.348 – –

16 Nicholas LATIFI Williams +66.351 – –

17 Romain GROSJEAN Haas F1 Team1 L 1

23° giro/71 Fa sul serio Hamilton, guadagna 6 decimi in un colpo solo su Bottas! Solo 5″2 il divario tra i due piloti Mercedes.

22° giro/71 SI RITIRA LA RACING POINT DI STROLL! E’ una gara ad eliminazione…

21° giro/71 Attenzione, con un po’ di fortuna il podio potrebbe essere ancora alla portata per la Ferrari. Non siamo neanche a metà gara…

20° giro/71 Leclerc si è avvicinato a Perez, 1″6 dal messicano. Sia Vettel sia Leclerc ora girano sui tempi di McLaren, Red Bull (Albon) e Racing Point (Perez).

19° giro/71 Hamilton guadagna su Bottas, ma non abbastanza. 6″7 il gap tra i due.

19° giro/71 Ordine di scuderia in casa Alfa Romeo. Giovinazzi fa passare Raikkonen.

18° giro/71 VETTEEEEEEEEEEEEELLL!!! Sussulto Ferrari! Il tedesco svernicia uno Stroll in difficoltà ed è ottavo! Ora la SF1000 sta tenendo un buon ritmo.

18° giro/71 SI RITIRA ANCHE LA RENAULT DI RICCIARDO! L’australiano era alle spalle di Vettel.

17° giro/71 Antonio Giovinazzi è 15°, ma con appena mezzo secondo su Raikkonen. Battaglia tra i piloti Alfa Romeo!

16° giro/71 Leclerc a meno di due secondi da Perez. Intanto Stroll fa sapere con un team-radio di non avere potenza. Occhio all’affidabilità in questa gara, la prima vittima è stata Verstappen.

15° giro/71 Bloccaggio in frenata per Vettel, Ricciardo per un soffio non lo sorpassa.

15° giro/71 Valtteri Bottas è al comando con 7″2 e 12” su Albon. Seguono Norris, Perez, Leclerc, Sainz, Stroll, Vettel e Ricciardo.

14° giro/71 UFFICIALE IL RITIRO DI MAX VERSTAPPEN! Intanto Vettel attacca Stroll per l’ottavo posto. Ora Leclerc è sesto!

13° giro/71 Verstappen ai box, cambia il volante e monta le gomme hard. Ma la macchina non riparte, non funziona. Giornata nera per l’olandese.

12° giro/71 Verstappen continua a guidare al rallentatore, c’è un problema al cambio. Bottas è in testa davanti a Hamilton. Strada spianata per le Frecce Nere.

11° giro/71 VERSTAPPEN VA PIANISSIMO! COLPO DI SCENA PAZZESCO! Problema tecnico sulla Red Bull! Via libera dunque per la Mercedes…

10° giro/71 Ricciardo (Renault) ha ripreso Vettel per la decima piazza…E’ un calvario per la Rossa.

10° giro/71 Leclerc è sempre settimo a 2″2 da Perez. Vettel 10° a 2″1 da Stroll. Ferrari che non tiene il passo della Racing Point…Pazzesco.

9° giro/71 Continua a guadagnare Bottas, 3″3 su Verstappen. Hamilton svernicia Albon in rettilineo e si prende il terzo posto.

8° giro/71 Perez a mezzo secondo da Norris, a breve potrebbe attaccarlo. Hamilton per ora mangia la polvere alle spalle di Albon.

8° giro/71 1’09″051 per Bottas, guadagna mezzo secondo secco su Verstappen.

7° giro/71 Hamilton in scia ad Albon, che per il momento non ci sta a fare la vittima sacrificale.

7° giro/71 Bottas al comando con 2″3 su Verstappen. Albon a 5″2, Hamilton a 5″7, Norris a 8″2, subito dietro il britannico Perez e Leclerc. Vettel a 14″1 alle spalle di Stroll.

6° giro/71 Leclerc a 9 decimi da Perez, manca il guizzo per il sorpasso. La Ferrari paga la scarsa velocità di punta.

5° giro/71 Hamilton ha già ripreso Albon, a breve l’attacco. Sempre 2″3 il gap tra Bottas e Verstappen. La Red Bull è pienamente in corsa per vincere.

4° giro/71 VERSTAPPEN! Giro veloce, risponde subito a Bottas con le medie! In difficoltà Norris, scavalcato da Hamilton. Il britannico è quarto, ora andrà a caccia di Albon. Leclerc sempre alle spalle di Perez, mentre Vettel è dietro Stroll. Sfida Racing Point-Ferrari, dunque.

3° giro/71 Albon sorpassa Norris! E’ terzo alle spalle del capitano Verstappen. Intanto Bottas è scatenato, già 2″2 di vantaggio sull’olandese!

2° giro/71 Bottas in testa seguito da Verstappen, Norris, Albon, Hamilton, Perez e Leclerc. Vettel è decimo, ha scavalcato Ricciardo!

1° giro/71 Bottas tiene la testa, Norris attacca Verstappen, l’olandese resiste. Leclerc in battaglia con Perez!

15.12 VIA! SEMAFORO VERDE!

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del GP d’Austria 2020 di F1, primo appuntamento del Mondiale che ha preso il via in estate a seguito dell’emergenza sanitaria che ha investito il mondo. I favori del pronostico, neanche a dirlo, pendono completamente a favore della Mercedes. Dalla pole-position scatterà Valtteri Bottas, affiancato dal campione del mondo Lewis Hamilton. Il britannico ieri è stato graziato dopo essere stato messo doppiamente sotto investigazione dalla FIA: in primo luogo per aver oltrepassato il track limit nel primo tentativo della Q3, in secondo per non aver rallentato in regime di bandiere gialle dopo l’escursione del compagno di squadra nella ghiaia. Sarebbe una sorpresa se all’arrivo non trionfasse una macchina della scuderia di Stoccarda, con il britannico che partirà favorito nei confronti del finlandese.

L’unico che potrebbe creare qualche reale grattacapo alla Frecce Nere è Max Verstappen. L’olandese della Red Bull, vincitore a Zeltweg nel 2018 e 2019, inseguirà un difficilissimo tris puntando sulla strategia. Sarà l’unico dei top10, infatti, a scattare con le gomme medie, grazie all’azzardata ma vincente strategia messa in atto in qualifica nel corso della Q2. Ciò implica che il figlio d’arte effettuerà un primo stint sicuramente più lungo rispetto alle Mercedes e questo potrebbe favorirlo. Oggi, inoltre, è attesa una temperatura più alta rispetto a ieri ed il rendimento degli pneumatici potrebbe mutare, provocando effetti inaspettati.

Si prospetta una domenica di passione per la Ferrari. Charles Leclerc scatterà 7°, Sebastian Vettel 11°. Per entrambi la parola d’ordine sarà portare a casa più punti possibili. Da valutare la consistenza sulla lunga distanza di McLaren, Racing Point e Renault. Pur senza attendersi rimonte colossali, è lecito sperare che la SF1000 possa quando meno recuperare qualche posizione rispetto alla griglia di partenza. Qualora dovesse maturare un podio, si tratterebbe di una vera e propria impresa, oggettivamente non preventivabile se non accadranno imprevisti a diversi avversari.

L’appuntamento per la gara del GP d’Austria 2020 è per le ore 15.10. Non perdetevi neppure un appuntamento con la nostra Diretta Live. Buon divertimento!

Foto: Lapresse