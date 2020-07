Toto Wolff, GP Stiria F1 2020: “La nostra priorità è l’affidabilità”

Si lavora e si continua a spingere: è questo il credo in F1, in un Mondiale 2020 molto particolare per le conseguenze della pandemia sul programma originario. Secondo appuntamento in vista e sempre sul tracciato di Spielberg (Austria). Le Mercedes, con la loro nuova livrea nera ideata per sposare la causa della lotta contro il razzismo di cui il campione del mondo Lewis Hamilton è grande sostenitore, ha impressionato tutti per le prestazioni messe in pista, che hanno portato al successo del finlandese Valtteri Bottas, mentre Lewis si è dovuto accontentare del 4° posto a causa di una penalità di 5″ (frutto del contatto con il thailandese della Red Bull Alexander Albon).

A Brackley, però, sono preoccupati dall’affidabilità che ha costretto entrambi i piloti ad alzare il piede nel corso della prima gara iridata. Le vibrazioni che hanno avvertito Hamilton e Bottas hanno obbligato i due alfieri della Stella a tre punte ad avere un approccio più conservativo per non correre il rischio di fermarsi anzitempo. A sottolineare come l’affidabilità, in un Mondiale così serrato, sia ancor più importante è stato il Team Principal Toto Wolff, che nelle sue più recenti esternazioni pubbliche ha fatto il punto della situazione su questo aspetto: “Il risultato della prima gara sembra buono sulla carta, ma la realtà dice che siamo stati fortunati a finire la corsa. L’affidabilità ci ha causato tante preoccupazioni, stiamo lavorando su questo aspetto con la massima priorità. In una stagione così breve, con un numero di gare ancora da determinare, ogni punto conta, quindi dobbiamo migliorare rapidamente la resistenza delle nostre componenti. I nostri problemi principali riguardavano la parte elettrica del cambio, causati dai cordoli del circuito del Red Bull Ring. Abbiamo notato il problema per la prima volta durante le libere di venerdì, lavorando subito su come arginare il tutto per le prossime gare, sia in fabbrica che in pista. Porteremo nuovi componenti in questo weekend per migliorare la situazione”, le parole del manager austriaco.

Foto: LaPresse