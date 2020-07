F1, risultati FP2 GP Austria 2020: Hamilton fa paura, Racing Point da podio. Rebus Ferrari e Red Bull

E ancora uno-due. La Mercedes fa valere la propria forza anche nel corso delle prove libere 2 del GP d’Austria, primo round del Mondiale 2020 di F1. Lewis Hamilton, come nelle PL1, è stato il più veloce, fermando i cronometri sull’1’04″304, montando gomme soft. Il britannico ha preceduto di 0″197 il compagno di squadra Valtteri Bottas e di 0″641 il messicano Sergio Perez con la Racing Point motorizzata Mercedes (gomme soft). Una dimostrazione di forza, verrebbe da dire, tra Factory e cliente, visto che la vettura rosa ha un legame piuttosto stretto con la W10 (Mercedes dell’anno scorso) per usare un eufemismo. Prestazioni che si sono confermate anche nella simulazione del passo gara con le due W11 e Perez a dettare legge, su una serie di giri da 1’08” basso.

A seguire troviamo la Ferrari del tedesco (che oggi compie 33 anni) Sebastian Vettel (+0″657), che ha cercato di limitare al meglio i danni nel time-attack, mettendo in mostra una buona continuità sui long run con gomma hard. Di sicuro, il teutonico è parso più in palla di Charles Leclerc, solo nono quest’oggi con l’altra SF1000 a 0″994 dal vertice e decisamente meno brillante nelle prove con benzina a bordo. Parliamo, comunque, di distacchi piuttosto importanti, su un tracciato particolarmente corto. Da sottolineare che l’anno passato, nelle PL2, Leclerc fu il migliore con il crono di 1’05″086, mentre quest’oggi ha siglato il tempo di 1’05″298 (giro non pulito, va detto). Significativo però questo aspetto, se legato anche alla prestazione di Seb (1’04″961).

Loading...

Loading...

A completare il roster della top-10 troviamo poi la Renault dell’australiano Daniel Ricciardo (+0″668), la McLaren del britannico Lando Norris (+0″783), l’altra Racing Point del canadese Lance Stroll (+0″831), che senza una sbavatura nel secondo settore sarebbe stato più avanti, la Red Bull dell’olandese Max Verstappen (+0″911), Leclerc e l’altra McLaren del futuro ferrarista Carlos Sainz (+1″048). Tutti questi piloti hanno fatto uso della copertura morbida. Sottotono la prova delle due RB16, tenuto conto anche del thailandese Alexander Albon (13° a 1″149). Max non ha sfruttato a dovere le mescole soft per fare il tempo, ma è chiaro che ci si aspettava un riscontro diverso dal tulipano. Antonio Giovinazzi, con l’Alfa Romeo, ha concluso in 14ma posizione a 1″304, mentre il finlandese Kimi Raikkonen non è andato oltre il 19° posto a 1″974.

CLASSIFICA PROVE LIBERE 2 – GP AUSTRIA F1 2020

1 Lewis HAMILTON Mercedes 1:04.304 9

2 Valtteri BOTTAS Mercedes +0.197 8

3 Sergio PEREZ Racing Point +0.641 4

4 Sebastian VETTEL Ferrari +0.657 7

5 Daniel RICCIARDO Renault +0.668 4

6 Lando NORRIS McLaren +0.783 7

7 Lance STROLL Racing Point +0.831 4

8 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing +0.911 5

9 Charles LECLERC Ferrari +0.994 8

10 Carlos SAINZ McLaren +1.048 6

11 Esteban OCON Renault +1.111 4

12 Daniil KVYAT AlphaTauri +1.139 5

13 Alexander ALBON Red Bull Racing +1.149 5

14 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing +1.304 5

15 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team +1.374 4

16 Romain GROSJEAN Haas F1 Team +1.604 4

17 Pierre GASLY AlphaTauri +1.712 4

18 George RUSSELL Williams +1.821 7

19 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing +1.974 5

20 Nicholas LATIFI Williams +2.820 5

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DELLA F1

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse