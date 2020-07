VIDEO F1, GP Austria 2020: i migliori momenti delle qualifiche a Spielberg. La pole di Bottas e il disastro Ferrari

Valtteri Bottas ha conquistato la pole position del GP d’Austria 2020, prima tappa del Mondiale F1 che va in scena al Red Bull Ring. Il finlandese ha fatto saltare il banco sul circuito di Zeltweg ed è riuscito a battere Lewis Hamilton per appena dodici millesimi: prima fila tutta Mercedes come da pronostico ma tutti si aspettavano l’ennesima partenza al palo del britannico. Max Verstappen ha conquistato un buon terzo posto con la sua Red Bull e scatterà con le gomme gialle cercando il colpaccio, l’olandese precede il sorprendente Lando Norris (McLaren) e il compagno di squadra Alexander Albon.

Delusione enorme da parte della Ferrari. Charles Leclerc si è dovuto accontentare della mesta settima posizione, il monegasco partirà in quarta fila affiancato dal futuro ferrarista Carlos Sainz (McLaren). Sebastian Vettel è stato clamorosamente eliminato in Q2, il tedesco non è riuscito ad accedere alla sessione decisiva di questo pomeriggio e domani partirà addirittura in undicesima posizione: per la prima volta negli ultimi sei anni il teutonico non ha partecipato al Q3, servirà una rimonta stellare per cercare di dare un senso al primo fine settimana della stagione. (CLICCA QUI PER LA CRONACA).

Foto: LaPresse