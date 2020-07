VIDEO Mattia Binotto: “Vettel era la prima scelta di Ferrari. Vero che non è mai stato offerto il rinnovo”

Il Mondiale F1 2020 è incominciato con le prove libere del GP d’Austria. A tenere banco è la querelle tra Sebastian Vettel e la Ferrari, il tedesco ha dichiarato di non avere ricevuto un’offerta di rinnovo da parte del Cavallino Rampante ma il team principal Mattia Binotto ha ribadito che il teutonico era la prima scelta per tutto l’inverno. Il leader della Rossa ne ha parlato ai microfoni di Sky: “Con lui siamo stati chiari, era la nostra prima scelta questo inverno. Durante l’inverno tanti piloti si sono affacciati e hanno bussato alla nostra porta, credo sia normale quando un pilota arriva a scadenza su un sedile prestigioso come quello di Ferrari. Quel che è successo è la situazione della pandemia che ha cambiato completamente lo scenario del mondo e del nostro sport, abbiamo dovuto rivedere il budget cap e cambiare il nostro approccio. La visione è cambiata. A lui avevamo detto che volevamo continuare, è vero che non c’è stata un’offerta di rinnovo“. Di seguito il VIDEO con le dichiarazioni di Mattia Binotto.

