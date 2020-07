F1 su TV8, GP Austria 2020: orari, programma in chiaro, guida diretta e differita qualifiche

È tempo di qualifiche per quel che riguarda il Gran Premio d’Austria 2020 di Formula Uno. Dopo il venerdì che, come sempre, è stato dedicato alle prime due sessioni di prove libere, questo sabato ci condurrà verso le ore 15.00 quando scatterà la prima Q1 del campionato. Questo sabato 4 luglio prenderà il via con la FP3 delle ore 12.00 che permetterà a team e piloti di presentarsi nel migliore dei modi verso le qualifiche che consegneranno la prima pole position della stagione.

Il Red Bull Ring di Spielberg attende la prima battaglia a livello di cronometro tra Mercedes, Red Bull e Ferrari. I tre top team inizieranno a sfidarsi in questo modo in vista di una stagione nella quale potrà succedere davvero di tutto. Chi centrerà la prima partenza al palo di questo campionato?

IN TV — Il sabato del GP d’Austria di Formula Uno 2020 sarà trasmesso in diretta ed esclusiva da Sky Sport, con i canali di riferimento che saranno Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 1 (201). TV8 (121 di Sky e 8 dgt) proporrà la differita delle qualifiche alle ore 18.00. In streaming si potrà seguire su SkyGo (riservato ai soli abbonati) e NowTV su pc, tablet e smartphone. OA Sport vi proporrà le DIRETTE LIVE scritte di ogni turno o sessione.

PROGRAMMA GP AUSTRIA F1 2020

Sabato 4 luglio

Ore 12.00-13.00 Prove libere 3 – Diretta su Sky Sport F1 (207), Sky Sport 1 (201)

Ore 15.00-16.00 Qualifiche – Diretta su Sky Sport F1 (207), Sky Sport 1 (201) – differita alle ore 18.00 su TV8 (121 di Sky, 8 dgt)

Repliche su Sky Sport F1: 18.15, 20.30, 00.00.

