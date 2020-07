VIDEO Sebastian Vettel eliminato nel Q2 del GP Austria F1 2020: non succedeva da sei anni! Delusione Ferrari

Sebastian Vettel è stato clamorosamente eliminato nel Q2 durante le qualifiche del GP d’Austria 2020, prima tappa del Mondiale F1 che va in scena al Red Bull Ring. Il tedesco non è riuscito ad accedere al turno decisivo, quello riservato ai migliori dieci piloti e che assegna la pole position. L’alfiere della Ferrari scatterà dall’undicesima posizione al volante di una monoposto in grandissima difficoltà. Il quattro volte Campione del Mondo è stato eliminato in Q2 addirittura a sei anni di distanza dall’ultima volta (GP di Russia 2014). Di seguito il VIDEO dell’eliinazione di Sebastian Vettel nel Q2 del GP d’Austria 2020.

VIDEO SEBASTIAN VETTEL ELIMINATO NEL Q2 DEL GP AUSTRIA F1 2020:







Foto: Lapresse