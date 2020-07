Toto Wolff, GP Austria 2020 F1: “Siamo convinti della regolarità del DAS, difficile valutare le prestazioni della Ferrari”

Conferenza stampa di rito per i Team Principal oggi a Spielberg (Austria), sede del primo round del Mondiale 2020 di F1. Sul tracciato del Red Bull Ring sono andate in scena le prime prove libere e la Mercedes ha confermato la propria forza, dopo aver messo in mostra già una grande velocità nel corso dei test a Barcellona (Spagna).

La notizia di oggi, oltre ai grandi riscontri in pista, è quella che la Red Bull ha presentato reclamo alla FIA sull’utilizzo da parte della monoposto di Lewis Hamilton del DAS, il sistema di volante mobile che sarà vietato dal 2021 e che è stato utilizzato durante la seconda sessione di prove libere del GP d’Austria. La scuderia anglo-austriaca contesta alla Mercedes la violazione degli articoli 3.8 e 10.2.3 del Regolamento Tecnico. I rappresentati delle due scuderie saranno chiamati in udienza dai commissari per chiarimenti. Dal canto suo Toto Wolff (Team Principal della Mercedes) ha dichiarato: “Noi pensiamo di avere ragione, ci sono state varie discussioni e scambi di opinioni con la FIA. Noi porteremo avanti le nostre tesi e vedremo“.

Loading...

Loading...

Il manager austriaco ha risposto a precisa domanda sulle difficoltà di Ferrari e di Red Bull di quest’oggi, affermando che: “E’ molto difficile valutare il rendimento di un team dai test o dalle prestazioni di oggi. Non penso che la Red Bull e la Ferrari abbiano usato tutto il loro potenziale, giusto attendere“. L’ultima battuta ha riguardato l’accordo FIA-Ferrari sul motore 2019 che tanto ha fatto discutere nei primi mesi di quest’anno: “Abbiamo deciso di non dar seguito alla controversia e la nostra posizione è quella di monitorare la situazione. Tuttavia, non siamo contenti di quanto è accaduto l’anno scorso“.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DELLA F1

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse