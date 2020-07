F1, Sebastian Vettel: “Io difenderò sempre la Ferrari. Ho descritto la realtà”

Lo sfogo di Sebastian Vettel ha tenuto botta nella prima fase del GP d’Austria 2020, prima tappa del Mondiale F1 che va in scena durante questo weekend al Red Bull Ring. Il tedesco ha infatti dichiarato che è rimasto sorpreso dal comportamento della Ferrari, la quale non ha offerto una proposta di rinnovo al quattro volte Campione del Mondo anche se il team principal Mattia Binotto ha affermato che il teutonico era la prima scelta del Cavallino Rampante. Il 33enne, ieri quarto nelle prove libere 2 a sei decimi di distacco da Lewis Hamilton e nettamente davanti al compagno di squadra Charles Leclerc, è tornato sull’argomento ai microfoni dell’emittente austriaca ORF ed è stato molto chiaro con una semplice battuta: “Non ho mai avuto remore nel descrivere la realtà secondo il mio punto di vista e come la vedo io, ma all’esterno difenderò sempre il mio team e continuerò a farlo anche adesso”.

Sebastian Vettel sarà impegnato nelle qualifiche sul circuito di Zeltweg a partire dalle ore 15.00, l’obiettivo concreto è quello di battagliare per la terza posizione alle spalle delle lanciatissima Mercedes. Sulla carta il tedesco dovrà lottare con Leclerc, con Max Verstappen (Red Bull) e con le sorprendenti Racing Point di Sergio Perez e Lance Stroll. La SF1000 appare in chiara difficoltà e sembra evidente che dovrà difendersi in Stiria, attendendo poi il pacchetto di sviluppo annunciato per il GP d’Ungheria a fine mese.

Foto: Lapresse