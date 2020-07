Max Verstappen GP Austria 2020 F1: “Contento del terzo posto, domani con le medie darò filo da torcere alle Mercedes”

Max Verstappen sorride al termine delle qualifiche del Gran Premio d’Austria 2020 di Formula Uno e lo fa per due motivi importanti: in primo luogo l’olandese è stato in grado di trascinare la sua Red Bull alle spalle delle formidabili e imprendibili Mercedes, in secondo perchè domani prenderà il via della gara del Red Bull Ring (il tracciato di casa del munifico sponsor “bibitaro”) con le gomme medie a differenza di tutti i rivali che, invece, scatteranno con le soft.

Una grande chance per scompigliare le carte in tavola in una corsa che, altrimenti, vedrebbe le Frecce Nere pronte alla doppietta. “Sono contento della mia terza posizione – le parole del classe 1997 nel corso della intervista di rito post-qualifiche sulla linea del traguardo – Domani, inoltre, partirò per il Gran Premio con una gomma differente rispetto ai rivali per cui potrò provare qualcosa di diverso. Si annuncia anche maggiore caldo per cui crediamo che questa chance possa rappresentare un vantaggio per noi”.

Il terzo posto secondo il portacolori della Red Bull era il massimo possibile per le qualifiche odierne: “Oggettivamente le Mercedes oggi erano ad un livello diverso rispetto a tutti gli altri, per questo motivo penso proprio che non potessi fare di meglio. Ripeto, sono molto contento della mia seconda fila”.

L’anno scorso Max Verstappen centrò il suo secondo successo consecutivo sul tracciato della Stiria. Domani cosa ci dovremo attendere? “Anche nello scorso campionato andai bene in qualifica quindi, dopo una partenza rivedibile, andai a rimontare e poi a vincere. Sono fiducioso per la gara, sono l’unico dei piloti della top ten con le gomme medie al via, per cui ci proverò. Non ho nulla da perdere e proverò a dare del filo da torcere alle Mercedes”.

Foto: Lapresse