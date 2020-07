F1, Chris Horner: “Ferrari spietata con Sebastian Vettel. Ora noi non possiamo aiutarlo”

Chris Horner è stato lapidario durante la sua ospita a ServusTV, il giorno dopo il GP d’Austria: “Non ci saremmo mai aspettati di vedere Vettel sul mercato. Non ci saremmo mai aspettati che la Ferrari fosse così spietata, che lo lasciasse andare senza fargli un’offerta. Sebastian ha bisogno di un buon ambiente, ma in questo momento è difficile per noi aiutarlo perché non immaginavamo tutto questo. Abbiamo tanti ricordi speciali con Seb, siamo stati benissimo insieme. Se dovesse lasciare la F1, sarebbe una perdita importante per tutti”.

Il team principal della Red Bull, reduce da un doppio inatteso ritiro nella gara di casa andata in scena domenica pomeriggio, ha rivelato i suoi dubbi sulla mossa di mercato della Scuderia di Maranello ma non sembra intenzionato a offrire un contratto a Sebastian Vettel. Il tedesco ha vinto i suoi quattro titoli iridati con la scuderia austriaca, ma ora il team punta tutto su Max Verstappen e l’olandese deve essere affiancato da un compagno “morbido” come Alexander Albon.

Foto: Shutterstock