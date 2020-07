F1, GP Stiria 2020: oggi la conferenza stampa. Orari, programma, tv, chi parlerà

La F1 torna nuovamente in scena in questo weeekend per il secondo round del Mondiale 2020 di F1, sempre sul tracciato del Red Bull Ring (Austria). In Stiria, infatti, si terrà questa seconda uscita e i team cercheranno di sfruttare le informazioni raccolte nella prima prova dell’anno per non commettere gli stessi errori.

Oggi, come di consueto, ci sarà la conferenza stampa dei piloti, prevista a partire dalle ore 14.00. Il format sarà quello del primo round: tutti i dieci team faranno parlare i venti piloti, con 20′ di distanza, fino alle ore 17.20. Le attese, in questo senso, non mancano per i piloti della Ferrari per motivi diversi. La Rossa, forse, in questo fine settimana porterà alcuni degli aggiornamenti previsti per il round di Spielberg, anticipando il programma che avrebbe dovuto prevedere l’introduzione dello step evolutivo in Ungheria (17-19 luglio). Le criticità emerse nella prima corsa dell’anno sono state evidenti e quindi a Maranello stanno cercando di correre ai ripari. Sarà interessante, poi, ascoltare quanto avrà da dire il tedesco Sebastian Vettel, protagonista di una gara incolore la scorsa settimana, conclusa in decima posizione, mentre Leclerc è stato splendido secondo. La chiosa del rapporto con la Ferrari al termine dell’anno è stato uno dei temi di discussione e probabilmente lo sarà anche nel corso di questa conferenza.

IL PROGRAMMA DELLA CONFERENZA STAMPA DEL GP STIRIA 2020 E CHI PARLERA’

Giovedì 9 luglio

A partire dalle ore 14.00

Nicholas Latifi (Williams)

George Russell (Williams)

Romain Grosjean (Haas)

Kevin Magnussen (Haas)

Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo)

Kimi Räikkönen (Alfa Romeo)

Sergio Perez (Racing Point)

Lance Stroll (Racing Point)

Pierre Gasly (AlphaTauri)

Daniil Kvyat (AlphaTauri)

Esteban Ocon (Renault)

Daniel Ricciardo (Renault)

Lando Norris (McLaren)

Carlos Sainz (McLaren)

Alexander Albon (Red Bull)

Max Verstappen (Red Bull)

Charles Leclerc (Ferrari)

Sebastian Vettel (Ferrari)

Valtteri Bottas (Mercedes)

Lewis Hamilton (Mercedes)

COME SEGUIRE LA CONFERENZA STAMPA DEL GP STIRIA 2020 IN TV

La conferenza stampa del GP di Stiria 2020 di F1 di oggi 9 luglio verrà trasmessa in diretta sui canali Sky Sport Uno (n.201 della piattaforma Sky) e Sky Sport F1 (n.207 della piattaforma Sky), visibile anche in streaming attraverso Sky Go e Now Tv per gli utenti abbonati al pacchetto sport. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale.

