Come sta Alex Zanardi? Ultimo bollettino: le condizioni, i messaggi di Malagò e Hamilton

Alex Zanardi resta in coma farmacologico dopo il grave incidente del 19 giugno: l’ultimo bollettino medico risale al 30 giugno, all’indomani della seconda operazione neurochirurgica alla quale è stato sottoposto, e non ve ne saranno altri fino a che non ci saranno sviluppi.

Questo il bollettino del 30 giugno: “Il paziente a distanza di circa 24 ore dall’operazione presenta condizioni cliniche stazionarie ed un decorso stabile dal punto di vista neurologico, il cui quadro rimane grave. Alex Zanardi è ricoverato nel reparto di Terapia Intensiva, dove resta sedato e intubato, e la prognosi rimane riservata. In accordo con la famiglia non saranno diramati altri bollettini medici in assenza di significativi sviluppi“.

Tra i tanti messaggi giunti a Zanardi in questi giorni c’è quello del presidente del CONI, Giovanni Malagò: “Voglio mandare un abbraccio forte ad Alex in questo momento, è il simbolo di tutto lo sport e non solo di quello italiano. Ho letto il messaggio che ha scritto il Papa per lui, commovente, pazzesco, eccezionale“.

Queste invece le parole di Lewis Hamilton: “Alex mi ha sempre dato un grande sostegno nel corso della mia carriera. E’ un vero eroe, in questo sport e nel mondo in generale. E’ sempre stato un leader per come ha sempre saputo rialzarsi dopo quello che ha affrontato. Mi ha molto rattristato la notizia dell’incidente. Se conosco un minimo Alex, so che è un combattente nel cuore e continuerà a combattere“.

Foto: LaPresse