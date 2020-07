F1, UFFICIALE: Fernando Alonso torna in Renault a partire dal 2021!

Come già ampiamente anticipato nella giornata di ieri, Fernando Alonso torna in Formula Uno. Il due volte campione del mondo ha infatti firmato ha firmato un contratto biennale con la Renault e, dunque, dal 2021 farà coppia con Esteban Ocon, che rimarrà sul sedile della vettura tinta di giallo. Lo spagnolo, quindi, va a sostituire Daniel Ricciardo che approderà in McLaren e darà nuovamente il via alla sua epopea nella massima categoria del motorsport che si era conclusa con grande amarezza in McLaren dopo l’esperienza in Ferrari nella quale aveva sfiorato il titolo in due occasioni.

Di seguito il comunicato con il quale la Renault ha annunciato l’arrivo del pilota asturiano:

“Con 314 Gran Premi disputati, 32 vittorie e 97 podi, Fernando Alonso si unisce al Team Renault DP World F1 per le prossime stagioni. Dato il forte legame storico ed emotivo tra la squadra e Alonso – Renault e Fernando hanno vinto i loro due titoli mondiali insieme nel 2005 e nel 2006 – questa decisione è audace quanto significativa per il futuro. La Renault, con i suoi valori, è uno dei più grandi marchi della Formula 1. Fernando è un grande pilota che torna in questo mondo arricchito da altre esperienze e disposto a rimboccarsi le maniche con il suo team molto amato. Sarà una risorsa importante per aiutare gli sforzi per riconquistare il titolo e darà un senso chiaro sull’impegno della Renault per il più alto livello degli sport motoristici. Il desiderio è formare un team attorno a due piloti complementari, sommando o esperienza e gioventù e unendo i loro valori e talento al servizio del progetto. Lo spirito combattivo di Fernando andrà a vantaggio di tutto il team per consentire a tutti di raggiungere i propri obiettivi”.

Le parole di Cyril Abiteboul, amministratore delegato di Renault Sport Racing: “La firma di Fernando Alonso fa parte del piano di Renault per continuare il suo impegno in F1 e tornare ai vertici. La sua presenza nel nostro team è una risorsa formidabile a livello sportivo come il nostro marchio a cui è molto legato. La forza del legame tra lui, la squadra e i fan lo rendono una scelta naturale. Oltre ai successi passati, è una scelta reciproca audace ed un progetto per il futuro. La sua esperienza e determinazione ci consentiranno di ottenere il meglio l’uno dall’altro per portare il team verso l’eccellenza richiesta dalla moderna Formula 1. Fernando porterà anche al nostro team, che è cresciuto molto velocemente, una cultura delle corse e delle vittorie per superare gli ostacoli insieme. Insieme a Esteban, la sua missione sarà di aiutare il team a prepararsi per la stagione 2022 nelle migliori condizioni possibili”.

Le parole di Fernando Alonso: “La Renault è la mia famiglia, e racchiude i miei ricordi più cari in Formula 1, come i due titoli mondiali. Ora però guardo al futuro. È una grande fonte di orgoglio, e ho enorme emozione, nel tornare alla squadra che mi ha dato la mia possibilità all’inizio della mia carriera di arrivare ai massimi livelli, e che ora mi dà l’opportunità di tornarci. Ho principi e ambizioni in linea con il progetto del team. I loro progressi di questo inverno danno credibilità agli obiettivi per la stagione 2022 e condividerò tutta la mia esperienza di corsa con tutti, dagli ingegneri ai meccanici, ai miei compagni di squadra. La squadra vuole tornare sul podio, e ne ha i mezzi, proprio come il sottoscritto”.

OFFICIAL NEWS 🏁 Fernando Alonso joins Renault DP World F1 Team 🏁

Renault DP World F1 Team is pleased to confirm Fernando Alonso alongside Esteban Ocon in its driver line-up for the 2021 season. 👉 https://t.co/yjnnGHh8Yb #RSspirit @alo_oficial @OconEsteban pic.twitter.com/Qe0WfBazzN — Renault F1 Team (@RenaultF1Team) July 8, 2020

“The signing of Fernando Alonso is part of Groupe Renault’s plan to continue its commitment to F1 and to return to the top of the field. His presence in our team is a formidable asset on the sporting level but also for the brand to which he is very attached.” – Cyril Abiteboul pic.twitter.com/5hkhKqGd1V — Renault F1 Team (@RenaultF1Team) July 8, 2020



Foto: Lapresse