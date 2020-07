Toto Wolff, GP Austria 2020 F1: “Molto soddisfatto dei riscontri delle qualifiche, completare l’opera in gara non sarà facile”

Le qualifiche del GP d’Austria, prima prova del Mondiale 2020 di F1, hanno confermato le grandi qualità della Mercedes che, come da pronostico, ha monopolizzato la prima fila. A sorpresa, però, la pole-position è stata del finlandese Valtteri Bottas, capace di precedere di appena 12 millesimi il sei volte iridato Lewis Hamilton. La W11 ha impressionato per la continuità di rendimento sul layout austriaco, sfruttando anche il DAS, che sicuramente ha dato una mano in termini meramente prestazionali.

Il Team Principal Toto Wolff, da questo punto di vista, non può che essere molto soddisfatto. La variabile per la gara di domani, tenuto conto di una Ferrari in grande difficoltà, sarà però l’olandese Max Verstappen (terzo nel time-attack), che domani partirà con le gomme medie e quindi potrebbe scompaginare i piani degli altri: “Sono estremamente contento di questa doppietta in prima fila, nella prima gara della stagione. Il team e la macchina, sia Power Unit che telaio, hanno funzionato molto bene oggi. Ora si tratta di riportare a casa quel risultato domani, il che sarà molto impegnativo. Potrebbe non sembrare così difficile in base ai risultati sul giro singolo di oggi, ma la diversa strategia di pneumatici scelta da Verstappen è stata intelligente, in quanto sarà in grado di andare molto più a lungo con le gomme medie in gara. Abbiamo considerato anche noi la strategia di partire con le medie per la gara di domani; ma c’è il rischio di perdere tempo all’inizio. Pensiamo tuttavia che una strategia di un unico pit stop possa funzionare bene qui, quindi lo pneumatico più duro non è necessariamente un vantaggio. Dato che a Verstappen mancava un po ‘di ritmo sul giro singolo, uscire in Q2 con le medie era la cosa giusta da fare. Si prevede che le temperature saranno molto più alte domani, il che aumenterà la sfida. Speriamo in una buona affidabilità per domani, e che il nostro ritmo sia abbastanza buono da stare davanti. Non vedo l’ora di combattere“, le parole del manager austriaco a Sky Sports.

Foto: LaPresse