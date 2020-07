Mattia Binotto, GP Austria 2020 F1: “Qualifica deludente. Inizio difficile, ora conquistare più punti possibili”

Charles Leclerc settimo, Sebastian Vettel undicesimo: le qualifiche del GP d’Austria 2020 sono state un incubo per la Ferrari. Il Mondiale F1 è incominciato nel modo peggiore possibile per la Rossa, lontanissima dalle Mercedes ma dietro anche a Red Bull, Racing Point e McLaren. A Maranello hanno sbagliato a fare il progetto e a Zeltweg si soffre, nella speranza che la nuova vettura annunciata per il GP d’Ungheria a fine mese possa davvero essere più performante.

Il team principal Mattia Binotto non si è nascosto dietro un dito e ha dichiarato: “Una qualifica deludente, inutile nascondercelo. Sapevamo che sarebbe stato un inizio di stagione difficile e il risultato di oggi ne è una conferma, anche oltre le aspettative. Dobbiamo analizzare bene ogni dettaglio della prestazione e confrontarla con la concorrenza, cercando di capire il perché di questo gap“.

Il manager ha proseguito: “Ora dobbiamo preparare al meglio la gara di domani: sarà lunga e ricca di incognite, ancora più del solito essendo la prima di questa anomala stagione. Dovremo eseguire il nostro lavoro nella miglior maniera possibile, cercando di tirare fuori il massimo dal pacchetto che abbiamo a disposizione qui. Inutile dare un obiettivo in termini di piazzamento: dobbiamo portare a casa il massimo di punti possibili“.

