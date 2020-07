Valtteri Bottas, GP Austria 2020 F1: “Bellissimo tornare in macchina, giornata positiva”

Le Mercedes hanno dominato le prove libere del GP d’Austria 2020, prima tappa del Mondiale F1 che è incominciato dopo la lunga sosta dovuta alla pandemia. Lewis Hamilton ha giganteggiato in entrambi le sessioni, rifilando un paio di decimi al compagno di squadra Valtteri Bottas. Il finlandese è parso comunque soddisfatto del suo rendimento al Red Bull Ring come traspare dalle dichiarazioni rilasciate al sito della scuderia anglo-tedesca: “È stato bellissimo poter tornare in macchina. Mi sono gustato ogni singolo giro. Siamo riusciti a migliorare di uscita in uscita, nel complesso la giornata è stata positiva anche se nel finale abbiamo avuto un piccolo problema sulla mia vettura. Il tracciato aveva poco grip, ma sono certo che migliorerà con l’evolvere del weekend. Non è facile su questa pista trovare l’assetto ideale per la qualifica senza sacrificare eccessivamente la competitività sul passo gara. Mi aspetto di vedere i tempi scendere sensibilmente”.

Foto: Lapresse