Mattia Binotto, GP Austria 2020 F1: “Vettel era la prima scelta. Speriamo di correre al Mugello. Power unit congelata”

Il Mondiale F1 2020 è incominciato con le prove libere del GP d’Austria, i motori si sono accesi dopo la lunga sosta dovuta alla pandemia. La Ferrari è attardata rispetto alla Mercedes. Il team principal Mattia Binotto è intervenuto in conferenza stampa e si è soffermato su Sebastian Vettel: “Abbiamo sempre detto che lui sarebbe stato la nostra prima scelta. Durante l’inverno diversi piloti si sono avvicinati a noi per chiederci se c’era la possibilità di guidare la Ferrari. La pandemia ha cambiato tutto il mondo, poi c’è stato il tetto al budget, il cambio di regolamento è stato posticipato, le macchine sono state quasi congelate e la situazione è completamente cambiata. La stagione non è nemmeno iniziata e Vettel non ha potuto dimostrare quanto fosse motivato. La decisione è di nostra responsabilità e l’abbiamo comunicata a lui. Lui è rimasto sorpreso e penso che sia piuttosto normale, lui ha accettato la decisione ma non posso dire che sia contento. È stato un grande periodo, sei stagioni con quella attuale: è un grande campione e una grande persona, tutti sono stati felici di condividere questa esperienza con lui, io lo apprezzo molto come professionista e come persona. Questo ha reso complicata la nostra decisione“.

Il team principal si è soffermato anche sul lockdown: “Abbiamo dovuto chiudere la fabbrica Ferrari. La Ferrari ha lavorato a fondo con i Governi locali per mettere a punto i protocolli di sicurezza e penso che siamo un punto di riferimento per il resto dell’Italia. Sono felice di dire che tutte le persone sono tornate al lavoro nelle condizioni giuste. Il motore è lo stesso che avevamo in Australia, c’è stato poco tempo per apportare degli sviluppi e la power unit è congelata“.

Loading...

Loading...

Si sta valutando la possibilità di disputare un Gran Premio al Mugello a metà settembre e Mattia Binotto ha chiarato la situazione: “Posso confermare che ne stiamo discutendo e la nostra speranza è quella di portare la F1 a Mugello, pensiamo che sia un grande circuito per la sostenibilità e per i piloti. Sarebbe bellissimo portare la Formula Uno in Toscana dove ci sono tante attrazioni turistiche. Sarebbe la nostra gara numero 1000 e farla in Italia sarebbe eccezionale, sarebbe ancora più bello se potessimo ospitare dei tifosi. Conosco questa pista perché la frequento dal 1995, è molto impegnativa e veloce, ai piloti piace correre lì: Leclerc e Vettel si sono divertiti qualche giorno fa, ci sono curve veloci ed è un circuito veloce“.

Mattia Binotto ha chiarito la situazione attuale della Ferrari: “La macchina nei test invernali non è andata come ci aspettavamo, le prestazioni non corrispondevano al progetto che avevamo fatto. Dal punto di vista aerodinamico abbiamo cercato di capire cosa sia successo, probabilmente il nostro sviluppo è stato troppo fragile e abbiamo deciso di fare un passo indietro per poi progredire più avanti. Il nostro obiettivo è quello di portare degli sviluppi in Ungheria“.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI F1

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse