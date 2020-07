F1, GP Stiria 2020: le previsioni meteo del fine settimana. Qualifiche sotto l’acqua e gara asciutta?

Il Mondiale F1 2020 proseguirà nel weekend del 10-12 luglio col GP di Stiria, al Red Bull Ring andrà in scena la seconda gara di questa tormentata stagione. Si correrà ancora sul circuito di Zeltweg dove nell’ultimo fine settimana si è disputato il GP d’Austria, vinto da Valtteri Bottas davanti a Charles Leclerc al termine di una gara estremamente scoppiettante e avvincente. Siamo a inizio estate, i motori si accenderanno in altura e le ultime previsioni meteo sono un po’ ballerine per i tre giorni riservati all’evento.

Si incomincerà senza precipitazioni, il venerdì riservato alle prove libere sarà caratterizzato da cielo parzialmente nuvoloso con temperature comunque oltre i 20 °C. L’acqua si fa però incredibilmente minacciosa per le qualifiche di sabato, si preannuncia pioggia con probabilità attorno al 90% per tutta la giornata: sembra praticamente impossibile evitare l’acquazzone durante il time-attack e questo mischierebbe le carte, rendendo imprevedibile quale sarà la composizione della griglia di partenza. Per la gara di domenica, invece, dovrebbe valere lo stesso discorso fatto per venerdì: sole offuscato da qualche nuvola, temperature nella media stagionale e probabilità di pioggia praticamente nulla.

Loading...

Loading...

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI F1

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse