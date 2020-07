F1, GP Austria 2020: Red Bull firma il pit-stop più veloce! Ferrari quinta nella speciale classifica

Il Mondiale F1 2020 si è aperto domenica scorsa con il GP d’Austria. L’appuntamento di Zeltweg si è rivelato particolarmente appassionante e avvincente, con una serie incredibile di colpi di scena. Valtteri Bottas ha trionfato al volante della Mercedes, precedendo un incredibile Charles Leclerc che ha portato in alto una Ferrari tecnicamente lacunosa. Lando Norris ha completato il podio con una rinata McLaren, Lewis Hamilton si è dovuto accontentare della quarta piazza a causa di una penalizzazione di cinque secondi per un contatto con Alexander Albon. Da sottolineare il doppio ritiro delle Red Bull, padronA di casa sul circuito di SpielbeRg: Max Verstappen ha avuto dei problemi tecnici nelle fasi iniziali della corsa quando si trovava in seconda posizione, Alexander Albon ha alzato bandiera bianca nel finale dopo il contatto con Hamilton nella lotta per la seconda piazza.

La scuderia austriaca si può quantomeno consolare per avere realizzato il pit-stop più veloce della gara: 2.35 secondi con Albon. La Red Bull ha così battuto la Williams (2.44 con George Russell) e la Mercedes (2.52 con Lewis Hamilton) mentre la Ferrari si è dovuta accontentare del quinto posto (2.74 con Charles Leclerc), alle spalle anche della Renault (2.73 con Esteban Ocon). La sosta di Sebastian Vettel non è stata tra le dieci più veloci della giornata. La F1 assegna il DHL Fastest Pit Stop Award, stilando una speciale classifica generale (si assegnano i punti come nella classifica piloti ovvero 25 al primo, 18 al secondo e via dicendo). Di seguito la graduatoria dopo il GP d’Austria.

CLASSIFICA PIT-STOP PIÙ VELOCE (DOPO GP AUSTRIA):

1. Red Bull 24 punti

2. Mercedes 21

3. Williams 20

4. Renault 12

5. Ferrari 10

6. Alpha Tauri 8

7. Racing Point 4

8. Alfa Romeo 1

Foto: Lapresse