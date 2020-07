F1, griglia di partenza GP Austria 2020 di oggi: Mercedes in prima fila, Ferrari da rimonta

A Zeltweg, in Austria, oggi, domenica 5 luglio, si completa il primo fine settimana della stagione 2020 della F1 con la gara del GP d’Austria. Alle ore 15.10 i piloti scatteranno dalla griglia di partenza definita dopo le qualifiche ufficiali di ieri, con le Mercedes davanti a tutti.

Valtteri Bottas precede Lewis Hamilton, a seguire la Red Bull di Max Verstappen e la McLaren di Lando Norris, mentre in terza fila troviamo l’altra Red Bull di Alexander Albon e la Racing Point di Sergio Perez. In quarta fila la prima Ferrari, quella di Charles Leclerc, accanto a lui la McLaren di Carlos Sainz.

Nona piazza per l’altra Racing Point di Lance Stroll, decima posizione per la Renault di Daniel Ricciardo, mentre fuori dalla top ten, eliminata ieri in Q2, troviamo in sesta fila la Ferrari di Sebastian Vettel. Nelle retrovie dello schieramento, dalla nona fila, partirà invece l’Alfa Romeo di Antonio Giovinazzi.

GRIGLIA PARTENZA GP AUSTRIA F1 2020

1. Valtteri Bottas (Mercedes) 1:02.939

2. Lewis Hamilton (Mercedes) +0.012

3. Max Verstappen (Red Bull) +0.538

4. Lando Norris (McLaren) +0.687

5. Alexander Albon (Red Bull) +0.929

6. Sergio Perez (Racing Point) +0.929

7. Charles Leclerc (Ferrari) +0.984

8. Carlos Sainz (McLaren) +1.032

9. Lance Stroll (Racing Point) +1.090

10. Daniel Ricciardo (Renault) +1.300

11. Sebastian Vettel (Ferrari) Q2

12. Pierre Gasly (Alpha Tauri) Q2

13. Daniil Kvyat (Alpha Tauri) Q2

14. Esteban Ocon (Renault) Q2

15. Romain Grosjean (Haas) Q2

16. Kevin Magnussen (Haas) Q1

17. George Russell (Williams) Q1

18. Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) Q1

19. Kimi Raikkonen (Alfa Romeo) Q1

20. Nicholas Latifi (Williams) Q1

Foto: LaPresse