F1, GP Stiria 2020: calendario, tv, streaming, programma TV8 e Sky

Il Mondiale di Formula Uno 2020, è pronto per il secondo Gran Premio consecutivo sul tracciato del Red Bull Ring. Dopo il Gran Premio d’Austria toccherà al Gran Premio di Stiria, ovviamente alla sua prima edizione, per un altro fine settimana che garantirà grande spettacolo.

Il Circus, dopo la lunga pausa, tornerà subito in azione tra i monti della Stiria per la seconda gara senza soluzione di continuità. Anzi, va ricordato che nel weekend successivo il Mondiale 2020 si trasferirà immediatamente all’Hungaroring di Budapest per il Gran Premio d’Ungheria. Il campionato quindi entra subito nel vivo e procede a tamburo battente. Il calendario, com’è ben noto, è compresso e non permetterà a nessuno il minimo errore.

IN TV – Il Gran Premio della Stiria 2020 di F1 sarà trasmesso in diretta ed esclusiva da Sky Sport, con i canali di riferimento che saranno Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 1 (201). Su TV8 (canale 121 di Sky e 8 del digitale terrestre) saranno trasmesse le differite di qualifiche e gara. In streaming si potrà seguire su SkyGo (riservato ai soli abbonati) e Now TV su pc, tablet e smartphone. OA Sport vi proporrà le DIRETTE LIVE scritte di ogni turno o sessione.

Programma Gran Premio della Stiria F1 2020

Venerdì 10 luglio

ore 11.00-12.30 Prove libere 1- diretta su Sky Sport F1 (207), Sky Sport 1 (201)

ore 15.00-16.30 Prove libere 2 – diretta su Sky Sport F1 (207), Sky Sport 1 (201)

Sabato 11 luglio

ore 12.00-13.00 Prove libere 3 – diretta su Sky Sport F1 (207), Sky Sport 1 (201)

ore 15.00-16.00 Qualifiche – diretta su Sky Sport F1 (207), Sky Sport 1 (201) – differita alle ore 18.30 su TV8 (121 di Sky, 8 dgt)

Domenica 12 luglio

ore 15.10 GRAN PREMIO DELLA STIRIA – diretta su Sky Sport F1 (207), Sky Sport 1 (201) – differita alle ore 18.00 su TV8 (121 di Sky, 8 dgt)

