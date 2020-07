VIDEO Nicholas Latifi incidente GP Austria: la Williams si schianta a muro nella FP3

Nicholas Latifi è andato a sbattere contro il muro in curva 1 durante le prove libere 3 del GP d’Austria 2020, prima tappa del Mondiale F1 2020 che va in scena al Red Bull Ring. Il pilota della Williams ha perso il controllo della sua monoposto subito dopo il rettilineo principale ed è andato a colpire il muro in uscita, girandosi anche un paio di volte: monoposto completamente danneggiata e da riparare in vista delle qualifiche, il pilota è uscito illeso dall’abitacolo. Di seguito il VIDEO dell’incidente di Nicholas Latifi durante le prove libere 3 del GP d’Austria 2020, prima tappa del Mondiale F1 2020.

Foto: Lapresse