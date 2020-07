F1, GP Austria 2020: le previsioni meteo. Cielo sereno a Zeltweg all’ora della gara

Meteo sereno a Zeltweg, in Austria, oggi, domenica 5 luglio, nella giornata in cui termina il primo fine settimana della stagione 2020 della F1 con la gara del GP d’Austria. Secondo quanto riportato da “IlMeteo.it“, infatti, saranno poche le nuvole sul circuito austriaco sia in tarda mattinata che nel primo pomeriggio, quando si spegneranno i semafori.

Stamane le previsioni indicano poche nuvole nel cielo e praticamente nessuna possibilità di pioggia sul circuito austriaco dopo le ore 12.00. La temperatura si aggirerà attorno ai 26° C, all’ora della partenza, mentre il vento sarà poco sostenuto, attorno ai 7 km/h, infine l’umidità sarà bassa, attorno al 44%.

Non cambieranno le carte in tavola nel pomeriggio inoltrato, quando la corsa si avvierà a conclusione, ancora una volta con pochissime possibilità di pioggia verso le ore 17.00, ma scenderanno sia la temperatura, che dovrebbe attestarsi attorno ai 21° C, sia l’intensità del vento, mentre l’umidità salirà al 65%.

Foto: LaPresse