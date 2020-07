Valtteri Bottas, GP Austria F1 2020: “Feeling davvero speciale per questa pole, grazie a tutto il team”

Si apre subito con una qualifica per certi versi sorprendente la stagione 2020 di Formula 1, caratterizzata dalla pole position del finlandese Valtteri Bottas al volante della Mercedes davanti al compagno di squadra Lewis Hamilton nel Gran Premio d’Austria. Il finnico classe 1989 ha piazzato la zampata decisiva nel primo tentativo del Q3, siglando il nuovo record della pista di Zeltweg in 1’02″939 e precedendo di appena 12 millesimi il favorito e campione iridato in carica Hamilton. Da segnalare l’errore di guida commesso da Bottas nel secondo tentativo con gomma soft, in cui è finito sull’erba in uscita da curva 4 a causa di un ingresso troppo aggressivo.

“Avevo delle sensazioni un po’ strane prima delle qualifiche – ha detto il pilota finlandese della Mercedes dopo essere sceso dalla sua W11 a fine qualifica – Ma adesso ho un feeling davvero speciale. Abbiamo spinto la macchina al limite, ci siamo preparati bene e devo fare i complimenti a tutto il team per questo risultato fantastico. È soltanto la prima qualifica dell’anno ma sono davvero impressionato, grazie a tutti i membri del team e alla fabbrica. Oggi il risultato è ottimo, ma la giornata che conta davvero è domani“.

Foto: Lapresse