F1, Ferrari e ordini di scuderia. Vettel: “Non farò passare Leclerc senza lottare”

Si profilano mesi roventi in Ferrari. Al momento il numero esatto di gare del calendario 2020 del Mondiale di F1 non è ancora stato definito. Di sicuro si gareggerà sino al 6 settembre a Monza, tuttavia è pressoché certo che verranno aggiunte nuove date (si vocifera di Mugello, Imola, Sochi, Hochenheim, nonché di Sakhir ed Abu Dhabi; restano invece in dubbio gli appuntamenti americani). Nell’arco di queste settimane il Cavallino Rampante dovrà fronteggiare la non semplice situazione da separato in casa di Sebastian Vettel, il cui contratto scadrà a fine stagione. Il tedesco sta sondando il terreno con Renault ed Aston Martin per trovare un ingaggio a partire dal 2021, mentre per ora sembra tramontata l’ipotesi Mercedes.

Se già nel 2019 il quattro volte campione del mondo era stato delegittimato dal ruolo di leader in favore del compagno di squadra Charles Leclerc, appare pressoché probabile che quest’anno verrà considerato alla stregua di una seconda guida a tutti gli effetti. La Ferrari, d’altronde, ha deciso di tornare al passato, puntando tutto su un pilota. Anche l’ingaggio di Carlos Sainz jr, in questo senso, lo dimostra: la Rossa sarà completamente al servizio del capitano unico Leclerc.

Cosa succederà dunque in pista qualora Vettel si ritrovi davanti al compagno di team? Il teutonico ha parlato di come si comporterebbe in caso di un ordine di scuderia: “Pensi sempre al tuo risultato personale, ma alla fine guidi per una squadra. E quindi credo che di sicuro, se la situazione si dovesse presentare e se dovesse essere sensato, ci si aspetta che entrambi i piloti si aiutino a vicenda. Questo non ha niente a che vedere con il fatto che il mio contratto scadrà“.

Il nativo di Heppenheim, al tempo stesso, ha lanciato anche un chiaro avvertimento, spiegando che non ha nessuna intenzione di agevolare Leclerc: “Si corre per se stessi. Non cercherò di rendere la vita più semplice a Charles, non lo farò passare in pista senza lottare“. Un vero e proprio campo minato in cui il team-principal Mattia Binotto dovrà riuscire a destreggiarsi senza imbarazzanti detonazioni come quella del GP del Brasile 2019.

VIDEO SEBASTIAN VETTEL: “NON LASCERO’ PASSARE LECLERC SENZA LOTTARE”





Foto: Lapresse