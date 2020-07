Lewis Hamilton, GP Austria 2020 F1: “Siamo riusciti a migliorare l’auto rispetto allo scorso anno”

Il grande protagonista delle prove libere del Gran Premio d’Austria 2020 è stato Lewis Hamilton, autore del miglior tempo in entrambe le sessioni. Il britannico, che quest’anno va alla caccia del suo settimo titolo mondiale, appare il favorito per la gara di domenica. Nelle dichiarazioni rilasciate al sito ufficiale della Mercedes AMG ha però deciso di tenere un basso profilo.

“È bello essere tornati, aspettavo questo momento da molto tempo. La nuova auto chiaramente è molto diversa dalla vettura del 2018 che abbiamo testato a Silverstone qualche settimana fa, tuttavia ho l’impressone che siamo riusciti a migliorare ulteriormente la monoposto rispetto allo scorso anno, quindi questo è fattore molto positivo. La pista oggi era un po’ sporca e nonostante si sia gommata, mi è sembrato che non sia migliorata un granché. A vedere i risultati di oggi sembra che sia andato tutto bene, cionondimeno non si può mai essere sicuri dei valori in campo dopo le prove libere, perché non si può sapere se le altre squadre hanno cercato la prestazione, oppure hanno lavorato in ottica gara. Quindi prendiamo il risultato di oggi con le molle, stasera lavoreremo per migliorare la vettura ed essere pronti a lottare domani”.

Insomma, al di là delle dichiarazioni di circostanza, il punto focale di quanto detto da Hamilton è rappresentato dal passaggio “ho l’impressione che siamo riusciti a migliorare la monoposto rispetto allo scorso anno”, davvero inquietante per tutti gli avversari.

Foto: La Presse