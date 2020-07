Max Verstappen, GP Austria 2020 F1: “Potevo salire sul podio. Ho perso potenza”

Max Verstappen era uno dei grandi favoriti per la vittoria del GP d’Austria 2020, prima tappa del Mondiale F1 andata in scena oggi pomeriggio sul circuito di Zeltweg. L’alfiere della Red Bull, scattato dalla seconda posizione con le gomme medie, aveva in mente di contrastare le Mercedes di Valtteri Bottas e Lewis Hamilton ma la sua monoposto lo ha lasciato a piedi dopo una manciata di giri, quando era pienamente in lotta per qualcosa di importante. L’olandese ha marcato uno zero inatteso nella casella dei punti, ricevendo un duro colpo anche per le sue ambizioni in classifica generale.

Max Verstappen, vincitore degli ultimi due Gran Premi disputati su questo tracciato prima di oggi, ha raccontato amaramente la sua esperienza: “Sarei potuto andare a podio. Ho perso improvvisamente potenza e non sono riuscito a togliere l’anti-stallo. Si è visto abbastanza presto che Bottas era più veloce e io stavo cercando di tenere il mio ritmo. Sarei potuto facilmente finire sul podio, in ogni caso. Ma cosa possiamo fare?“.

Foto: Lapresse