LIVE F1, GP Stiria 2020 in DIRETTA: rischio pioggia al 100%, qualifiche in forte dubbio

PREVISIONI METEO GP STIRIA 2020: PIOGGIA AL 100%, POSSIBILI INONDAZIONI

16.42 Grazie per averci seguito, ma rimanete su OA Sport. Troverete cronaca, classifiche, analisi, approfondimenti sugli aggiornamenti della Ferrari, dichiarazioni, video e tantissimo altro! Un saluto sportivo.

16.41 Appuntamento a domani, quando forti nubifragi si abbatteranno sulla Stiria. Si riuscirà a gareggiare o le qualifiche verranno rinviate a domenica mattina? Qualora non si disputassero, allora farebbero fede i tempi di oggi delle FP2 e Max Verstappen partirebbe in pole.

16.40 La classifica finale delle FP2.

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing 1:03.660 7

2 Valtteri BOTTAS Mercedes +0.043 9

3 Sergio PEREZ Racing Point +0.217 5

4 Lance STROLL Racing Point +0.581 6

5 Carlos SAINZ McLaren +0.673 7

6 Lewis HAMILTON Mercedes +0.688 8

7 Alexander ALBON Red Bull Racing +0.777 5

8 Lando NORRIS McLaren +0.881 5

9 Charles LECLERC Ferrari +1.046 9

10 Esteban OCON Renault +1.086 4

11 Pierre GASLY AlphaTauri +1.097 6

12 Daniil KVYAT AlphaTauri +1.390 7

13 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing +1.492 4

14 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing +1.705 5

15 George RUSSELL Williams +1.928 6

16 Sebastian VETTEL Ferrari +1.953 10

17 Nicholas LATIFI Williams +1.995 6

18 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team +2.130 5

19 Romain GROSJEAN Haas F1 Team +2.436 5

20 Daniel RICCIARDO Renault – – 1

16.39 Sarà solo venerdì, ma Lewis Hamilton ha chiuso solo sesto a ben 688 millesimi da Verstappen, a parità di gomme.

16.37 Tutto da buttare per la Ferrari? In realtà gli aggiornamenti hanno portato ad un incremento della velocità di punta sia in rettilineo sia in percorrenza di curva. Il problema è che il distacco resta ampio, troppo ampio. Resta il dubbio (o la speranza) che la scuderia di Maranello non abbia spinto realmente a fondo:

16.36 Max Verstappen conclude al comando le FP2 del GP di Stiria 2020 di F1 con 0.043 su Bottas e 0.217 su Perez. Seguono Stroll, Sainz e Hamilton. 9° Leclerc a 1″046. 16° Vettel a 1″953.

16.35 Alto il primo intermedio di Vettel, niente da fare.

16.33 La Ferrari ora prova il colpo in extremis. Gomme soft usate per Vettel.

16.31 1’09″8 l’ultimo passaggio di Vettel con gomme medie ormai usurate.

16.29 Leclerc di nuovo in pista, ancora con le medie. Dunque il venerdì della Ferrari si concluderà nelle retrovie.

16.28 La Ferrari sta pensando di conservare un treno di gomme nuove. Una scelta molto rischiosa…Incombe la pioggia domani, tutta da vedere se si disputeranno FP3 e qualifiche.

16.26 Vettel in pista ancora con le medie. La Ferrari non sembra preoccuparsi del tempo, potrebbe rivelarsi un errore fatale.

16.25 10 minuti al termine, la Ferrari deve risalire a tutti i costi.

16.23 C’è l’incubo pioggia che incombe su domani. La disputa delle qualifiche è a rischio. Se non si dovessero né disputare né venire recuperate domenica mattina, allora la griglia di partenza verrà stilata con i tempi delle FP2 di oggi. Leclerc partirebbe 9°, Vettel 16°…Serve uno scatto per la Rossa.

16.21 Leclerc e Vettel ai box. Ora monteranno le gomme soft per andare a caccia del tempo?

16.20 Albon (Red Bull) finisce nella ghiaia.

16.19 Verstappen costante sull’1’9″0 con le medie. Sta ben impressionando anche Gasly con la AlphaTauri.

16.18 Sul passo Mercedes davanti a tutti, poi c’è la Red Bull. A seguire un’ammucchiata con Racing Point, McLaren, Ferrari e Renault, tutte molto vicine tra loro.

16.16 Il passo di Verstappen con le medie è di 4-5 decimi migliore rispetto a quello delle Ferrari.

16.15 La classifica a 20 minuti dal termine delle FP2:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing 1:03.660 6

2 Valtteri BOTTAS Mercedes +0.043 6

3 Sergio PEREZ Racing Point +0.217 4

4 Lance STROLL Racing Point +0.581 5

5 Carlos SAINZ McLaren +0.673 6

6 Lewis HAMILTON Mercedes +0.688 5

7 Alexander ALBON Red Bull Racing +0.777 4

8 Lando NORRIS McLaren +0.881 3

9 Charles LECLERC Ferrari +1.046 6

10 Esteban OCON Renault +1.086 4

11 Pierre GASLY AlphaTauri +1.097 5

12 Daniil KVYAT AlphaTauri +1.390 5

13 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing +1.492 4

14 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing +1.705 4

15 George RUSSELL Williams +1.928 4

16 Sebastian VETTEL Ferrari +1.953 6

17 Nicholas LATIFI Williams +1.995 4

18 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team +2.130 4

19 Romain GROSJEAN Haas F1 Team +2.436 4

20 Daniel RICCIARDO Renault – – 1

16.12 1’09″7 il tempo nell’ultimo giro di Leclerc. 1’09″6 per Vettel. Ricordiamo che le due Ferrari montano le medie.

16.10 Non irresistibile il passo delle Ferrari con le medie. Sia Leclerc sia Vettel girano sull’1’09″5. Sostanzialmente long-run similari a quelli della Racing Point, che sulla distanza fatica molto più che sul giro secco.

16.08 La Ferrari sta conservando un treno di gomme soft per il finale di sessione? Per adesso Leclerc e Vettel sono troppo indietro. Ricordiamo che le FP2 di oggi potrebbero delineare la griglia di partenza di domenica, qualora domani non si disputino le qualifiche a causa della fitta pioggia attesa.

16.06 Sinora la SF1000 non ha compiuto evidenti passi avanti. Il distacco resta troppo ampio dai primi.

16.04 La Ferrari torna a lavorare sul passo, gomme medie per Vettel.

16.02 La classifica aggiornata:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing 1:03.660 4

2 Valtteri BOTTAS Mercedes +0.043 4

3 Sergio PEREZ Racing Point +0.217 4

4 Lance STROLL Racing Point +0.581 5

5 Carlos SAINZ McLaren +0.673 4

6 Lewis HAMILTON Mercedes +0.746 4

7 Alexander ALBON Red Bull Racing +0.777 3

8 Lando NORRIS McLaren +0.881 3

9 Charles LECLERC Ferrari +1.046 4

10 Esteban OCON Renault +1.086 3

11 Pierre GASLY AlphaTauri +1.097 3

12 Daniil KVYAT AlphaTauri +1.390 3

13 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing +1.492 3

14 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing +1.705 3

15 George RUSSELL Williams +1.928 3

16 Sebastian VETTEL Ferrari +1.953 5

17 Nicholas LATIFI Williams +1.995 3

18 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team +2.130 4

19 Romain GROSJEAN Haas F1 Team +2.436 4

20 Daniel RICCIARDO Renault – – 1

16.01 IL GUIZZO DI VERSTAPPEN! 1’03″660, si porta al comando con 0.043 e mette un po’ di pepe al venerdì!

15.59 La Ferrari ha migliorato le prestazioni in termini di velocità di punta, ma la macchina non ne ha beneficiato nel suo complesso. Il divario parla chiaro: un secondo di ritardo da Bottas.

15.58 Hamilton non brilla con le soft ed è quinto a 7 decimi da Bottas.

15.57 La Mercedes, stanca di vedere primeggiare la Racing Point, decide di fare sul serio e rimette le cose a posto. Bottas sale in vetta in 1’03″703, 174 millesimi meglio di Perez. 3° Stroll a 0.538. 9° Leclerc a 1″003, 16° Vettel a 1″9….

15.56 Non bene la Ferrari per ora in termini di prestazioni.

15.55 CANCELLATO NUOVAMENTE IL TEMPO A VERSTAPPEN! Oltrepassato il track limit!

15.54 Verstappen è il primo ad avvicinarsi alle Racing Point. L’olandese della Red Bull è secondo con le soft ad un decimo.

15.52 Benissimo anche la McLaren. Carlos Sainz in terza piazza a 0.456 da Perez. Ora Verstappen ci prova con le soft.

15.51 ANCORA LA RACING POINT! Stroll è secondo a 0.364 dal compagno di squadra Perez!

15.51 Leclerc ha ottenuto una velocità di punta di 318 km/h sul rettilineo, in netto miglioramento rispetto ad una settimana fa. Ma per ora non basta.

15.50 Neanche Hamilton avvicina Perez, è quarto a 0.733 dal messicano.

15.49 Non brilla neppure Leclerc con le soft. E’ quinto a 0.829 da Perez. Un distacco pesante.

15.49 Cancellato il tempo di Vettel per aver oltrepassato il track limit.

15.48 Non bene Vettel, quinto a 8 decimi da Perez. La Ferrari ha una velocità di punta più alta di 5 km/h sul rettilineo del primo settore. Ma non basta.

15.46 PAZZESCO! Perez si migliora ancora! 1’03″877!!! Racing Point pazzesca! Bottas, con le soft, è a 0.502! Mercedes che non sta spremendo il motore al 100%, ma…Ora la risposta della Ferrari con le soft.

15.44 Cambia di nuovo la classifica. Stroll (soft) è terzo a 0.5 da Perez, ma stupisce Ocon con la Renault, quarto a 0.8. Latita ancora la Ferrari, che non si è ancora vista in pista con gomme soft in questa sessione.

15.43 Ricciardo rientra ai box zoppicante dopo l’incidente.

15.42 La classifica aggiornata:

1 Sergio PEREZ Racing Point 1:04.087 2

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing +0.483 2

3 Lando NORRIS McLaren +0.874 2

4 Carlos SAINZ McLaren+0.899 3

5 Valtteri BOTTAS Mercedes +0.912 2

6 Lewis HAMILTON Mercedes +1.001 2

7 Pierre GASLY AlphaTauri +1.077 2

8 Daniil KVYAT AlphaTauri +1.294 2

9 Lance STROLL Racing Point +1.369 3

10 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing +1.379 2

11 Charles LECLERC Ferrari +1.468 2

12 Sebastian VETTEL Ferrari +1.526 2

13 Alexander ALBON Red Bull Racing +1.577 2

14 Esteban OCON Renault +1.675 2

15 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing +1.845 2

16 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team +2.162 3

17 George RUSSELL Williams +2.265 2

18 Nicholas LATIFI Williams +2.363 3

19 Romain GROSJEAN Haas F1 Team +2.381 2

20 Daniel RICCIARDO Renault – – 1

15.41 Verstappen si migliora con le medie, è secondo a 0.483 da Perez. Aspettiamoci dei temponi a breve, perché la classifica di oggi potrebbe valere per la griglia di partenza, qualora non si disputino le qualifiche a causa della pioggia.

15.38 Anche il giro di Verstappen viene cancellato per aver oltrepassato il track limit.

15.37 Verstappen, con le medie, è secondo a 0.608 da Perez. La Racing Point sogna…

15.36 Dai primi dati pare che la Ferrari abbia risolto in parte l’effetto drag con i nuovi aggiornamenti. Serve però un riscontro cronometrico che spazzi via i dubbi. Per ora Vettel e Leclerc non hanno spinto.

15.34 CHE RACING POINT! Perez è al comando in 1’04″087, 8 decimi di vantaggio su Norris, entrambi con gomme soft. Tolto il tempo a Stroll per aver violato il track limit. 3° Sainz a 0.899, 4° Bottas a 9 decimi, 5° Hamilton a un secondo. Le Mercedes, a differenza degli avversari, sono con gomme medie. 9° Leclerc, 10° Vettel: Ferrari a 1″5, ma con le medie.

15.33 Si migliorano tutti. Stroll, con gomme soft, stampa un ottimo 1’04″486.

15.32 SENTENZA Hamilton. Vola in testa in 1’05″088. Il gatto col topo…

15.30 Si riparte. A sorpresa il primo a scendere in pista è il campione del mondo Lewis Hamilton.

15.27 Si è visto poco o nulla prima dell’incidente di Ricciardo, la sessione deve ancora entrare nel vivo. Si conferma molto incisiva la Racing Point.

15.25 Ancora tutto fermo, si sta rimuovendo la Renault distrutta di Ricciardo. Ricordiamo che le FP2 termineranno alle 16.35, essendo iniziate con 5 minuti di ritardo.

15.22 Le immagini dello scontro contro le barriere di Daniel Ricciardo. E’ andato in testacoda alla curva 9, prima di andare a sbattere contro le barriere.

🚩 RED FLAG 🚩 Daniel Ricciardo is off at Turn 9, and the session comes to a halt for now#AustrianGP 🇦🇹 #F1 pic.twitter.com/wqIs7MJhwn — Formula 1 (@F1) July 10, 2020

15.20 La classifica prima dell’incidente di Ricciardo:

1 Sergio PEREZ Racing Point 1:05.296 1

2 Lance STROLL Racing Point +0.160 1

3 Alexander ALBON Red Bull Racing +0.368 1

4 Esteban OCON Renault +0.466 1

5 Carlos SAINZ McLaren +0.681 2

6 Daniil KVYAT AlphaTauri +0.820 1

7 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing +0.866 1

8 Charles LECLERC Ferrari +0.867 1

9 Pierre GASLY AlphaTauri +0.892 1

10 Lando NORRIS McLaren +1.077 1

11 Sebastian VETTEL Ferrari +1.143 1

12 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing +1.237 1

13 Romain GROSJEAN Haas F1 Team +1.803 1

14 Nicholas LATIFI Williams +2.143 1

15 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team +2.143 1

16 George RUSSELL Williams +3.355 1

17 Lewis HAMILTON Mercedes – – 1

18 Daniel RICCIARDO Renault — 1

19 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing – – – –

20 Valtteri BOTTAS Mercedes – – – –

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live delle prove libere del GP di Stiria 2020 di F1. Ad appena cinque giorni di distanza, sarà ancora il circuito di Zeltweg ad ospitare il secondo appuntamento del Mondiale. La prima gara è rimasta impressa nella mente degli appassionati grazie ad un finale pirotecnico e denso di capovolgimenti di fronte. Memorabili poi i sorpassi messi a segno da Charles Leclerc con una Ferrari tutt’altro che competitiva. E proprio la scuderia italiana sarà la grande osservata speciale di oggi. Sulla SF1000 verranno provati i primi, attesissimi aggiornamenti. In fabbrica si è lavorato giorno e notte a Maranello. Troppo grave la situazione per prendersela comoda. Il pacchetto completo di novità sarebbe dovuto pervenire per il GP d’Ungheria, quando dovremmo vedere in pista una vera e propria versione B della macchina. Eppure si è riusciti ad anticipare l’utilizzo di alcuni pezzi con una settimana di anticipo. Di sicuro la Rossa proverà un nuovo fondo che dovrebbe limitare la resistenza all’avanzamento in rettilineo; inoltre non è escluso che vengano testate una nuova ala anteriore ed una posteriore. Resta il problema del motore, sul quale non sarà possibile fare miracoli in tempi brevi.

La Ferrari non si attende voli pindarici, ma di sicuro dei passi avanti. Ragionevolmente il team più vincente della storia della F1 auspica una posizione alle spalle di Mercedes e Red Bull, ma migliore rispetto a Racing Point, McLaren e Renault. Di sicuro, salvo imponderabili ribaltoni, sarà ancora la Mercedes a farla da padrona, forte di una W11 che non evidenzia punti deboli. In casa Red Bull vige grande preoccupazione a seguito del doppio ritiro iniziale: l’affidabilità rischia di rappresentare una zavorra sulle ambizioni iridate di Max Verstappen.

Si prevede dunque un altro appassionante fine settimana di F1. Peraltro nelle qualifiche di domani sono alte le probabilità di pioggia e ciò contribuirebbe a rimescolare ulteriormente le carte. Appuntamento dunque alle 11.00 per la prima sessione di prove libere del GP di Stiria 2020 di F1. Le FP2 scatteranno invece alle 15.00. Buon divertimento con la nostra Diretta Live testuale.

