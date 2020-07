F1, Chris Horner: “Mercedes troppo forte. Verstappen ha avuto problemi con l’ala”

La Red Bull non è riuscita a tenere il passo della Mercedes durante il GP di Stiria 2020, seconda tappa del Mondiale F1 andata in scena sul circuito di Zeltweg. Max Verstappen si è dovuto accontentare del terzo posto davanti al compagno di squadra Alexander Albon, entrambi preceduti dai lanciatissimi Lewis Hamilton e Valtteri Bottas.

Il team principal Chris Horner ha analizzato la prova: “Siamo migliorati rispetto allo scorso weekend ma la Mercedes era troppo forte, le temperature più fresche li hanno sicuramente aiutati e noi dobbiamo crescere su ogni tracciato. A livello strategico è stata una gara difficile per noi. Noi ci siamo dovuti limitare a difendere la nostra posizione in pista, non potevamo fare di più“.

Il numero 1 della scuderia austriaca ha poi proseguito: “Verstappen ha avuto un danno all’ala anteriore e poi uno anche alla posteriore, questo ha influito sul bilanciamento della vettura e sul degrado delle gomme nel finale di gara. Penso che abbiamo subito i danni in uscita dalla curva 9“. Horner ha poi concluso: “Mercedes è molto forte sul rettilineo, noi possiamo tenere il passo in curva. Albon, invece, non si sentiva a suo agio con tanta benzina a bordo e dobbiamo migliorare su questo aspetto. Ora andiamo in Ungheria dove dobbiamo essere più forti rispetto a quanto visto in Austria“.

Foto: Shutterstock