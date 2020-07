F1, Ross Brawn sulle qualifiche del GP Stiria 2020: “Pensiamo di spostarle a domenica mattina”

Si attendono risposte da Giove Pluvio. In Stiria la pioggia la sta facendo da padrona e come da previsione la disputa del programma del sabato del secondo round del Mondiale 2020 di F1 è a rischio. Dopo la cancellazione delle FP3, i dubbi sulle qualifiche in programma oggi non mancano. C’è tanta acqua sul tracciato e non ci sono grandi miglioramenti in vista delle 15.00. Per questo si è in attesa di risposte.

La linea della Race Direction, da questo punto di vista, è molto chiara: disputare il time-attack è la priorità e quindi tutto potrebbe essere rimandato a domani mattina, anche se il programma delle gare di contorno (F2 e F3 per fare un esempio) sarà molto serrato. A tal proposito il direttore sportivo di Liberty Media Ross Brawn ha chiarito la posizione degli organizzatori: “Ci auguriamo vi sia un miglioramento nel pomeriggio, ma se ciò non dovesse verificarsi cercheremo di disputare le qualifiche domani mattina. In questo caso, però, sarà necessario tener conto del programma delle altre categorie. Qualora vi fossero ulteriori complicanze, sarebbero i tempi delle FP2 a delineare la griglia di partenza del GP“, le parole a Sky Sport di Brawn.

In quest’ultima eventualità sarebbe l’olandese della Red Bull Max Verstappen a partire in pole-position, a precedere la Mercedes del finlandese Valtteri Bottas e la Racing Point del messicano Sergio Perez. Più arretrato Lewis Hamilton con l’altra W11 (sesto), per non parlare delle due Ferrari: il monegasco Charles Leclerc partirebbe nono, mentre il tedesco Sebastian Vettel 16°. La Rossa pagherebbe a caro prezzo, quindi, l’aver lavorato nelle libere del venerdì senza cercare il tempo.

Foto: LaPresse