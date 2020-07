F1, GP Stiria 2020: Hamilton e Verstappen vogliono la rivincita. Ferrari, recupero possibile

Stesse colline, stesso tracciato. Per la prima volta nella storia della Formula 1, si disputeranno due Gran Premi sulla medesima pista nell’arco di sette giorni. Quest’oggi alle ore 15.10 prenderà il via il Gran Premio di Stiria, secondo atto del Mondiale 2020. Cosa aspettarsi dalla gara odierna? La pioggia caduta ieri ha rimescolato leggermente le carte, partorendo una griglia di partenza differente rispetto a quella della competizione inaugurale. Tuttavia non sono previste perturbazioni, quindi si correrà sull’asciutto.

Il grande favorito per il successo è indubbiamente Lewis Hamilton. Il britannico, dopo aver sonnecchiato nelle prove libere del venerdì, si è prontamente risvegliato in occasione delle qualifiche disputate sotto l’acqua, realizzando una pole position imperiosa. Considerando il passo gara mostrato settimana scorsa e il fatto di partire davanti a tutti, è evidente come il trentacinquenne inglese vada considerato il principale candidato al successo. Peraltro Hamilton sarà sicuramente voglioso di riscattarsi dopo il deludente quarto posto di sette giorni orsono.

Tuttavia c’è chi tenterà di rendergli la vita difficile, a cominciare da Max Verstappen. L’olandese, a sua volta in cerca di rivincita dopo il ritiro nel Gran Premio d’Austria, partirà in prima fila e ha tutta l’intenzione di mettere in difficoltà il sei volte Campione del Mondo. Al riguardo, la partenza potrebbe essere fondamentale, perché porsi al comando potrebbe rendere più complicato il compito di Hamilton, che non potrebbe impostare il proprio ritmo, cercando la fuga.

Sono in ribasso rispetto a settimana scorsa le quotazioni di Valtteri Bottas. Il finlandese non è andato oltre il quarto posto nelle qualifiche bagnate e, di conseguenza, si trova a inseguire. Domenica 5 luglio abbiamo visto l’importanza di scattare davanti a tutti. In questo caso, però, sarà il nordico ad avere una posizione di partenza più svantaggiosa rispetto al compagno di squadra. Bottas in condizioni normali può sicuramente puntare al secondo posto, ma lottare con Hamilton potrebbe essere molto più difficile quest’oggi.

Sarà interessante osservare la strategia relativa alle gomme. Le qualifiche sotto la pioggia hanno fatto sì che per i primi 10 classificati sia decaduto l’obbligo di prendere il via con lo stesso treno di gomme utilizzato per realizzare il miglior tempo in Q2. Dunque, tema libero sugli pneumatici, il che potrebbe generare una diversificazione nelle tattiche studiate dai vari team. Una carta da giocarsi in più soprattutto per chi deve cercare di rimescolare le carte.

Come detto Hamilton, Verstappen e Bottas sono i principali candidati al successo. Immediatamente alle loro spalle, Carlos Sainz e Alexander Albon si propongono per provare a salire sul podio. Per lo spagnolo, ottimo terzo in qualifica, non sarà semplice contrastare il passo di Mercedes e Red Bull, mentre il thailandese rischia di pagare la posizione di partenza poco favorevole (sesto).

Cosa aspettarsi dalle Ferrari? La speranza è che il passo gara possa essere all’altezza quantomeno di quello delle McLaren, come visto domenica scorsa. Se così dovesse essere, il Cavallino Rampante, che parte dalla decima casella con Sebastian Vettel e dalla quattordicesima con Charles Leclerc, può ambire a risalire la china. Replicare il podio del Gran Premio d’Austria appare improbabile, soprattutto se la gara dovesse disputarsi in condizioni normali, ma il sesto-settimo posto appare alla portata delle Rosse. Le Renault sull’asciutto potrebbero faticare e, se il ritmo dovesse essere adeguato, Lando Norris può essere battuto. Anche in questo caso, per Vettel e Leclerc sarà fondamentale partire bene, cercando di guadagnare quante più posizioni in tempi celeri.

