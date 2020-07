F1, George Russell: “Non me l’aspettavo, sono molto felice per aver raggiunto la Q2”

George Russell ha siglato la prima Q2 della carriera durante le qualifiche del GP di Stiria, secondo round del Mondiale di F1 2020. Il 22enne britannico di casa Williams, undicesimo sulla griglia di partenza di domani, ha sorpreso tutti a Spielberg ed ha sfiorato per meno di un decimo l’accesso nella Top 10.

In un’intervista rilasciata all’emittente austriaca ORF, il pilota del vivaio Mercedes ha affermato: “Sono molto felice, la promozione per la Q2 era il nostro obiettivo. Sono contento per tutto il team”. Il campione 2018 della FIA F2 ha rilasciato una nuova dichiarazione a Sky Sport: “Non me l’aspettavo, non ho visto quasi nulla. È come guidare in autostrada, sotto la pioggia, senza il tergicristallo. C’erano tutti gli spruzzi degli altri piloti. Quando le condizioni meteo sono migliorate, ho accelerato ed ho compiuto il mio giro”.

Foto: LaPresse