F1 oggi, GP Stiria 2020: orario gara, tv, streaming, programma Sky e TV8

Oggi, domenica 12 luglio, ci sarà il GP di Stiria (ore 15.10), secondo appuntamento del Mondiale 2020 di F1. Sul tracciato del Red Bull Ring assisteremo all’atto n.2 della stagione e le attese non mancano.

Lewis Hamilton (dalla pole-position) e la Mercedes si sono espressi su livelli eccelsi sul bagnato e puntano a conquistare il successo in un contesto di gara su asciutto. La W11 ha impressionato tutti e l’introduzione del DAS ha dato un impulso importante. Sistema, quest’ultimo, diventato oggetto di controversia tra i team, visto che Red Bull ne ha contestato la legalità, considerato che l’anno venturo questa soluzione sarà vietata dalle norme. La FIA, da questo punto di vista, non ha fatto altro che confermare quanto era già emerso a febbraio: sì al DAS nel 2020 e no nel 2021. Attenzione però all’alfiere di Milton Keynes Max Verstappen che, dalla seconda casella, potrebbe davvero stupire, desideroso di riscattarsi dopo il ritiro della prima corsa dell’anno sempre in terra austriaca.

Loading...

Loading...

Per la Ferrari si prospetta una gara in difesa. Il tedesco Sebastian Vettel (10° in qualifica) e il monegasco Charles Leclerc (14° in qualifica) dovranno fare i conti con una macchina che ha poco grip e soffre di tanti problemi aerodinamici. Nonostante gli aggiornamenti introdotti per il fine settimana, la vettura non si è dimostrata all’altezza della situazione e in più Leclerc ha dovuto scontare una penalità di 3 posizioni in griglia di partenza per aver ostacolato in Q2 Daniil Kvyat. Inutile negare i malumori che ci sono in merito alla condizione in cui la Rossa si è presentata a Spielberg, ma è chiaro che il progetto SF1000 presentava delle gravi criticità di concetto e ripartire quasi da zero in corsa è complicato. Non resta che attendere, a questo punto, i riscontri della pista.

PROGRAMMA GP STIRIA 2020 F1

Domenica 5 luglio

15.10-17.10 – Gara (71 giri)

COME VEDERE IL GP STIRIA 2020 F1 IN TV

La copertura televisiva sarà offerta da Sky Sport, con diretta su Sky Sport Uno (canale 201 della piattaforma Sky) e Sky Sport F1 (canale 207 della piattaforma Sky), live streaming su Sky Go e su Now TV. Per quanto concerne TV8, la programmazione in CHIARO prevederà la differita della gara alle ore 18.05. OA Sport vi offrirà le DIRETTE LIVE testuali dell’intero fine settimana a Spielberg (Austria).

TV A PAGAMENTO – Il Gran Premio di Stiria sarà trasmesso in diretta esclusiva da Sky Sport. I canali su cui fare affidamento saranno Sky Sport 1 (201) e Sky Sport F1 (207).

TV IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (121 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà la gara del Gran Premio d’Austria in differita a partire dalle ore 18.05.

STREAMING – Il weekend del Gran Premio d’Austria potrà essere seguito in diretta anche su Pc, Tablet e Smartphone utilizzando l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky) e su Now TV (riservato sempre agli abbonati)

DIRETTA LIVE – OA Sport vi proporrà la diretta scritta dell’intero fine settimana.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DELLA F1

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse