F1, Mattia Binotto: “Felicissimi per il GP al Mugello, su un circuito di proprietà della Ferrari”

La Ferrari ha incominciato in sordina il weekend dedicato al GP di Stiria 2020, seconda tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Zeltweg. La Scuderia di Maranello ha portato tantissime novità in Austria e spera di ottenere un risultato positivo, dopo l’incredibile e inatteso secondo posto ottenuto da Charles Leclerc settimana scorsa su questo tracciato. Le prove libere del venerdì sono state utilizzate dalle Rosse per testare le nuove componenti e non ci si è concentrati sul giro veloce, il monegasco ha concluso la FP2 in nona posizione mentre il tedesco si è fermato al sedicesimo posto.

Oggi è arrivata anche l’ufficialità del GP di Toscana, il 13 settembre si correrà al Mugello un Gran Premio di F1 per la prima volta nella storia. Il team principal Mattia Binotto ha commentato la notizia ai microfoni di Sky: “Siamo felicissimi, è una notizia che aspettavamo. Abbiamo insistito con F1 e con Chase Carey per portare un Gran Premio al Mugello, è importante per tanti motivi: è il secondo in Italia, su un circuito di proprietà Ferrari, coincide con i 1000 Gran Premi della Scuderia Ferrari. Noi in passato ci andavamo a gennaio e ci restavamo per un mese per provare e riprovare, per modificare la macchina e preparare l’inizio della stagione. Sono bei ricordi di un periodo vincente“.

stefano.villa@oasport.it

Foto: Lapresse